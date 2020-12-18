有了“云” 更智慧（经济聚焦）

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“智慧城市”便利城市规划、“智慧政务”简化审批流程……随着大数据产业集群在河北廊坊加速崛起，当地正积极推动形成以企业为主体的政产学研用一体化创新体系，支持企业数字转型。通过把服务器搬到“云”上，大数据产业已逐渐成为廊坊创新发展的新动力。

在河北省廊坊市经济技术开发区丝绸之路国际文化交流中心的南面，有块空地。那里正规划建设文化产业园。原本的设计方案是亭台楼阁、红墙黛瓦、飞檐翘角，一派古色古韵气象。

但规划方案送交至市自然资源和规划局审批时被否决了，理由是“建筑风格与周围建筑不搭配”。

评估规划难道靠个人好恶？并不是。

来到廊坊市自然资源和规划局空间资源数字化信息管理中心，负责人赵健行点开了城市三维地图。大屏幕上，市区建筑、街道、绿地等要件尽数立体可视化呈现，甚至连红绿灯、消防栓都一清二楚。

“过去看规划，只有单一项目效果图。如今通过城市三维地图，能准确模拟建成后的区域整体效果，非常直观。”赵健行圈出文化产业园周边街区，解释道，“可以发现，鲜艳的仿古风建筑，与周围冷色简约的现代建筑格格不入。后来，设计方案进行了调整，融入现代元素，并且适应了周边河道走势。”据介绍，除了城市规划项目评估，城市三维地图还用于消防等工作中。

用数据高效管理，这是廊坊推动创新应用、助力大数据产业发展的缩影。

近年来，廊坊充分发挥毗邻京津、接壤雄安新区的独特区位优势，积极抢抓机遇，着力培育数字经济。当地不断夯实大数据产业硬件基础、完善大数据产业链、鼓励支持大数据创新应用，加快大数据产业发展。目前，廊坊有电子信息产业规模以上企业111家，2019年实现主营业务收入424.24亿元，占全省的24.66%。

加强数据中心建设，夯实发展基础

大数据存储服务是数字产业的基础支撑。

位于廊坊经济技术开发区的润泽国际信息港A—2数据中心，一组组机柜整齐排列在温度恒定的机房里。灯光闪烁的服务器中，存储着海量数据信息。而在A—2数据中心的旁边，还有几栋正在建设的数据中心。

“廊坊距北京市中心不远，是理想的‘大数据走廊’。”润泽科技发展有限公司董事长周超男表示。润泽国际信息港已建成投入使用的机柜数量达2.7万架，加上正在建设的7栋数据中心，共计4.2万架。“我们凭借高规格设计标准、稳定、安全、可靠的运营体系，已吸引多家互联网头部企业入驻。”

在润泽国际信息港不远处，是华为廊坊基地。“我们正在建设数百亿元的数据中心项目，这个项目是华为在全球布局的一级战略节点，建成后将支撑‘华为云’在华北地区的业务发展。”华为相关部门负责人严小军说。

目前，廊坊市正以开发区战略性新兴产业示范基地（大数据产业）为重点，加强大数据产业基地建设，全面提升园区的基础设施水平和政务服务水平，积极引进大数据产业资源落户，促进产业集聚发展。

在廊坊开发区，润泽国际信息港、华为数据中心、中国联通华北基地等数据中心毗邻而居，运行机柜数量达6万架，在全国城市中排名前列。集云存储、云计算、云服务、大数据存储加工及应用等于一体的大数据产业集群，在廊坊加速崛起。

完善大数据产业链，支持企业数字转型

在廊坊经济技术开发区智慧城市运营管理中心，指挥大厅内是几乎占满一面墙的巨型屏幕，汇聚了区内态势概览、经济运行、环境保护、城市治理、民生幸福等方面的运行信息，如同开发区的“智慧大脑”。“每个方面都融合了开发区各类图层资源，包括城市影像基底图、路网、房屋及各类业务数据。”廊坊开发区一级业务主办薛玉山介绍。

智慧城市运营管理中心由开发区与华为合作建设而成，于2019年5月投入使用。“通过融合廊坊开发区经济社会发展、教育、人力资源等各类数据，对开发区的经济活力不断进行建模分析，帮助决策者精准施策。”薛玉山说。

为完善大数据产业链，廊坊推动形成以企业为主体的政产学研用一体化创新体系，支持企业创新与转型，增强创新能力。2020年初至今，当地支持数字化转型资金达7800万元。

据介绍，智慧城市运营管理中心所需的城市影像基底图由中科空间信息（廊坊）研究院提供。但现实中，卫星图像不能直接使用，需经技术手段修正并进行可视化处理，这离不开大量数据计算，而中科空间信息（廊坊）研究院并没有机房。

“采用云服务比自建机房省时省力。”研究院技术工程部部长黄祥志说，“而且未来还有升级空间。”

近年来，廊坊出台政策，对企业科技创新、智能制造等进行财政支持，助力实现智慧转型，把服务器搬到“企业云”上。通过与华为合作，开发区建设“政务云”和“企业云”等云平台，提供储存计算、运营、系统开发等云服务。

“‘企业云’除了提供存储计算、安全维护等基础设施服务，还帮助开发企业内部运营系统，采集生产制造、人力、物流销售等各方面数据并汇集到云平台上，促进企业自主进行数字化转型。”负责“企业云”运维的华为技术人员孟明说。

激发数据需求，鼓励大数据创新应用

11月17日，在廊坊市生态环境保护局大气办会商室内，廊坊智慧环境生态产业研究院执行院长胡海鸽根据自身研发的大数据平台计算结果，预测次日午后空气质量好转，建议11月18日12时解除重污染天气橙色预警。

“平台汇集全市90个观测点的温度、风力、气压、降水、沙尘等数据，预测空气质量，从而为廊坊制定污染防治举措提供依据。”胡海鸽说。

在廊坊，通过遥感地图，即可查看宅基地违建、河道治理、林地占用、垃圾堆放等情况。这得益于廊坊推动大数据与工业、农业、服务业、社会治理等领域的深度融合，建立用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新的工作机制。

“我们为文安县做的垃圾分布图，能准确、直观地监测区域内垃圾分布情况，既提升了监测精准度，也节省了现场勘查耗费的人力财力物力。此外，还有2016年至2018年垃圾对比图，通过地表变化，追踪工作进展。”北华航天工业学院遥感信息工程学院院长金永涛说。

在疫情防控工作中，智慧社区管理系统通过智能人脸识别、车牌识别等技术手段，对社区进行有效管理。馨语社区党支部书记赵冬梅说：“有了精准的数据支持，小区居民也更加安全。”

如今在廊坊，“智慧交通”通过电子眼、绿波带缓解交通拥堵；“智慧政务”实现审批服务线上化，简化企业与居民办事流程……大数据应用正在成为廊坊创新发展的新动力。

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 11 版）

(责编：郝江震、白宇)