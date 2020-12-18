3小时，抢跑“最先一公里”

申请开办一家企业，完成全部审批环节需要多久？在辽宁省沈抚改革创新示范区，答案是不到3个小时。

12月7日13时，沈阳创范园区管理咨询有限公司经办人芦笙，来到沈抚改革创新示范区政务服务中心，在窗口提交了相关人员身份证和住所证明两份材料，申请办理企业设立、印章刻制、税务发票申领、社保登记、医保登记等7项企业开办业务。

依托示范区一体化政务服务平台，工作人员一次性采集了全部业务信息。通过“零填表”功能，智能生成企业设立环节所需的标准化表格、模板化决议和公司章程，仅用20分钟就完成了营业执照办理。工作人员指导芦笙完成移动办税相关认证，并将采集的信息通过一体化平台共享流转至印章、税务、社保、医保、公积金、银行等机构和部门，各业务环节开始同步并行办理。

14时11分，税务发票申领业务完成；14时13分，社保登记、医保登记完成；14时20分，公积金缴存登记完成；15时15分，银行开户完成；15时41分，印章刻制完成……各类审批结果表单及印章同步汇聚至窗口。15时45分，芦笙在综合证照窗口一次性领取了营业执照、印章、税务发票及税控设备、社保登记信息确认表、医保核定单、住房公积金业务回单、银行基本存款账户单等全部审批结果。

“本以为单是刻公章的环节可能就得1天，但这次走完企业开办的全部环节，总用时不到3个小时！”拿到全部审批结果，芦笙竖起了大拇指。

如今，企业开办审批快已是沈抚改革创新示范区的常态。去年，示范区已实现企业开办3.5小时办结，今年还补充加入了社保登记、医保登记、公积金缴存登记3个环节。企业开办人只需提交身份证、住所证明、确认签字，业务办理系统即可一次性采集企业开办所需全部业务信息。

沈抚改革创新示范区管委会主任董峰说，针对以往企业开办填表多、填表难的痛点，示范区推行同步办理、信息共享、数据互认、限时办结，将原有分步式审批方式造成的时间损耗化解在原点，着力优化投资营商环境，帮企业实现在“最先一公里”的抢跑。

今年以来，沈抚改革创新示范区新增市场主体3531户，完成储备项目261个，投资额近2000亿元，累计签约项目88个，协议投资总额1011亿元。

《 人民日报 》（ 2020年12月18日 11 版）

(责编：郝江震、白宇)