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以消费者为中心 “聚势者”引领行业高质量发展

2020年12月18日13:04  来源：人民网-财经频道
 

在不平凡的2020年，我们见证了历史，历史也同样见证着我们的成长。

回眸这不平凡的一年，总有一些人和事让我们动容：众志成城抗疫，脱贫攻坚决胜，万众一心抗洪，嫦娥五号凯旋……正是这些人和事给予我们温暖，赋予我们力量，激发我们前行。

这一年，人们更加期许健康。疫情重塑了我们的生活，也改变了人们的认知与习惯。这一年，机遇与挑战并存。疫情催生出的健康消费新需求，为健康食品行业提质增效提供了新的契机。

全球范围内，食品饮料行业加快转型、加速创新，新的业态和模式层出不穷，行业在创新变革中探索前行。中国市场更成为这场变革的“风向标”。随着疫情防控和经济社会发展的统筹推进，中国消费市场率先复苏，乳制品行业也加速自身转型发展。

尼尔森线下数据显示，过去一年中，中国乳品市场平均每天8个新品上市，新品迭出。与此同时，为满足消费者不断提升的体验需求，多数品类新品呈现高端化倾向。

在高质量发展的行业趋势下，伊利以“聚势者”的姿态探索行业发展新路径。液态奶逆势实现市场份额、销售双增长，市场占有率连续7年第一，金典引领高端白奶双位数增长；前三季度营业总收入737.70亿元、增长7.42%，净利润60.44亿元、增长7.00%；此外，伊利更是挺进全球乳业五强，提前实现战略目标……

漂亮成绩单背后，是伊利坚持“以消费者为中心”，引领行业转型升级，带动产业链提质增效的务实实践；坚持开放共赢理念，加速融入“双循环”，则让其成为推动“全球健康生态圈”建设的行业标杆。

聚焦多元化个性化需求 引领乳品行业高质量发展

我国是全球最大最有潜力的消费市场。伴随着消费优化升级，消费者对健康生活的需求进一步提升，乳制品行业蕴含着巨大增长空间。

顺应消费升级，充分激发市场优势和消费潜力，是构建乳制品行业新发展格局的必然要求。要成为中国消费者信赖的品牌，要时刻把消费者放在首位。不断满足消费者多元化、个性化的需求，离不开对消费者的精准洞察。

伊利500多万销售终端、10亿级消费者和大量合作伙伴正是洞察消费者新需求的“一扇窗”。

通过对零售渠道的信息和数据进行整合分析，伊利发现消费者对高品质常温酸奶诉求很高，便推出第一款原味安慕希产品；为满足男孩女孩偏好选择，针对国内3-12岁儿童推出的儿童奶酪棒与迪士尼联合推出多达60款卡通包装，尊重男孩、女孩的不同喜好选择不同的IP；酸奶事业部加速创新开拓，每益添小白乳创新引领白色活乳品类，打造行业新标杆。

在消费者洞察方面，伊利借用大数据雷达平台、智能交互全景全球产业链等创新模式，不断研发创新，为全球消费者提供更多元化的健康产品选择。

聚合上下游产业协同 促进产业链提质增效

今年，在疫情影响下，奶业受到一定冲击，特别是产业链上游的奶农抵御风险的能力更弱，生产和经营受到很大影响。

为克服疫情带来的不利影响，伊利充分发挥产业带动作用。牧场饲养技术遇难题，伊利采用“远程服务为主，现场服务为辅”的模式，保证牧场正常运营；牧场资金短缺，伊利又开通融资绿色渠道，在不到50天时间，为上游牧场融资6.7亿元，2020年1-11月发放融资款约61.25亿元，为加快复工复产打下坚实的基础。

在伊利集团董事长潘刚看来，伊利作为行业龙头企业，在发展过程中必须坚定不移地帮助、带动产业链合作伙伴共同成长，实现互利共赢。

多年来，伊利通过探索实施技术联结、金融联结、产业联结、风险联结的“四个联结”机制，大力支持上游产业链发展，不仅有效解决奶农面临的各类问题，还对其他上下游合作伙伴提供帮助，带动了奶农、供应商、经销商的全产业链良性发展。

据了解，伊利已在内蒙古、河南、宁夏、河北、山东等20多个地区密集布局了多个现代化乳业集群。截至2020年11月30日，伊利累计为7039户产业链上下游合作伙伴提供金融扶持，累计融资金额为652.66亿元。未来5年，伊利还将投入300亿元扶持上游奶业，推动全产业链发展，为中国奶业持续输入不竭动能。

聚集“双循环”战略资源 推动“全球健康生态圈”建设

在当前构建“双循环”新发展格局和乳制品产业稳步向好发展的背景下，伊利向内探索奶产业集群等新发展方式，促进产业链协同共赢，向外加大全球资源整合力度，深入参与国际循环，助力中国乳业在在国际行业中的地位提升。

为推动全球健康产业链深化合作，共建健康产业生态，伊利在新西兰投资建设了大洋洲生产基地，收购了新西兰第二大乳企威士兰。

伊利还通过“并购+自建”的拓展模式形成了东南亚的泰、印双中心布局，进一步推动当地研发、销售体系的完善，从而助力整个东南亚市场更高品质、更丰富乳制品产品的推出。

深度参与国际循环，让伊利在全球乳业版图中的地位和影响力日益重要。今年，伊利成功跻身全球乳业五强。

站在全球乳业五强的全新起点，伊利选择继续向前。在“让世界共享健康”的梦想指引下，加速构建“全球健康生态圈”，持续为消费者提供高品质的产品和服务，向着“全球乳业三强”的中期目标和“全球乳业第一”的长期战略目标稳健前行。

借2021东京奥运会和2022年北京冬奥会之机，伊利以奥运为抓手，在东奥聚势计划统筹下，以奥运级的品质与营养，助力中国健儿创佳绩，守护消费者健康。

2020年即将过去，愿一切过往都成为重新启程的力量。未来，新的机遇和希望正蓬勃涌现。中国有全球最大和最有潜力的消费市场，伊利选择与中国消费者共同成长。伊利将继续坚持以消费者为中心，提速数字化转型，加快国际化进程，用好国内、国际两个市场和两种资源，用全球优质资源服务消费者，加速打造乳业发展新格局。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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