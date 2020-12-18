中国核电15台机组WANO综合指数满分

世界核电运营者协会（WANO）近日公布数据显示，2020年11月，在满足WANO综合指数计算条件的中国核电21台机组中，15台机组WANO综合指数达到满分100，并列世界第一。

满分机组分别是：秦山第二核电厂1、2、3、4号机组，秦山第三核电厂1、2号机组，方家山核电厂1、2号机组，田湾核电厂1、2号机组，福清核电厂1、3、4号机组，昌江核电厂1、2号机组。

WANO性能指标，是国际上衡量核电安全水平的重要指标。它以量化的方式显示出核电厂在核安全、发电管理、电厂设备可靠性、有效性以及工业安全等方面的性能状况，用来监视核电厂的运行状况以及改进情况。（牛广文）

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