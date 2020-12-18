宁夏农业农村厅与网商银行签约 推进农村数字普惠金融发展

18日，宁夏回族自治区农业农村厅和网商银行签署战略合作协议，宣布将共同推进宁夏农村数字普惠金融发展，助力宁夏农业产业高质量发展，加快推进乡村振兴战略实施。

根据协议，宁夏将利用网商银行在资金筹措、为当地农户及新型农业经营主体提供无抵押、免担保、无接触、全流程、无干预的数字化普惠金融服务，为当地产业发展提供金融活水。

此外，在数字化普惠金融合作基础上，双方将进一步深化葡萄酒、牛奶、肉牛、滩羊、绿色食品、瓜菜、枸杞等农业特色优势产业金融深度合作，为产业链条上的相关主体提供额度更加适配的信贷服务，助力农业产业高质、健康、可持续发展。

网商银行行长金晓龙表示，网商银行希望通过科技驱动，解决农村金融匮乏的问题，助力宁夏支农创新、农业信息化建设，助力宁夏农业高质量发展。未来五年，网商银行计划与全国2000个涉农县区达成战略合作，实现贷款村村通，进一步推进县域经济及农村就业的发展。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)