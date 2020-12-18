海尔智家发布应用层全场景标准

12月18日，海尔智家正式发布以《智慧家庭空间分类及设计导则》为主的智慧家庭标准体系，加速实现智慧家庭的大规模落地。

据了解，海尔智家此次发布的《智慧家庭空间分类与设计导则》、9个智慧场景标准以及2个智慧家庭操作系统标准，共历时2年完成。

具体来看，海尔智家应用层全场景标准从智慧场景体验、家电家居融合、基础设施建设3方面为行业提供了全方位指导。

首先是对智慧场景体验进行了精确定义。该标准体系对智慧家庭体验给出基础智能、中级智能、高级智能、AI智能4个具体分级。例如达到单品联网、便捷操作的智慧家庭属于基础智能，而实现自主决策、主动服务才能评估为AI智能，让各方都能“心中有数”。

其次是对家电家居融合的合理性提出指导。该标准要求装修公司要考虑家电家居的融合，兼顾到功能与美学，并根据室内空间划分给出了详细的用餐、娱乐等设计原则。

最后是水、电、线、网等基础设施的布局。该标准明确了电源点位、电力布局、气路管道等基础设施的设计原则，比如阳台要留出智能衣架、智能窗帘的电源等，对于建筑设计起到了很好的参考作用。

基于三翼鸟的布局经验，海尔智家围绕场景替代产品、生态覆盖行业的路径，通过打通家装、建材等相关行业，为用户提供全流程一条龙的智慧家庭定制服务。

海尔智家表示，让用户明确什么才是真正的智慧家庭，为行业提供了整体技术规范，串联起全产业链为用户服务。面向未来，海尔智家将与行业各方形成合力，继续完善行业标准体系的建设，给用户提供美好生活的全流程服务保障，加速智慧家庭大规模落地。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)