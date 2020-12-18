人民网>>财经

海尔智家发布应用层全场景标准

2020年12月18日17:17  来源：人民网-财经频道
 

　　12月18日，海尔智家正式发布以《智慧家庭空间分类及设计导则》为主的智慧家庭标准体系，加速实现智慧家庭的大规模落地。

　　据了解，海尔智家此次发布的《智慧家庭空间分类与设计导则》、9个智慧场景标准以及2个智慧家庭操作系统标准，共历时2年完成。

　　具体来看，海尔智家应用层全场景标准从智慧场景体验、家电家居融合、基础设施建设3方面为行业提供了全方位指导。

　　首先是对智慧场景体验进行了精确定义。该标准体系对智慧家庭体验给出基础智能、中级智能、高级智能、AI智能4个具体分级。例如达到单品联网、便捷操作的智慧家庭属于基础智能，而实现自主决策、主动服务才能评估为AI智能，让各方都能“心中有数”。

　　其次是对家电家居融合的合理性提出指导。该标准要求装修公司要考虑家电家居的融合，兼顾到功能与美学，并根据室内空间划分给出了详细的用餐、娱乐等设计原则。

　　最后是水、电、线、网等基础设施的布局。该标准明确了电源点位、电力布局、气路管道等基础设施的设计原则，比如阳台要留出智能衣架、智能窗帘的电源等，对于建筑设计起到了很好的参考作用。

　　基于三翼鸟的布局经验，海尔智家围绕场景替代产品、生态覆盖行业的路径，通过打通家装、建材等相关行业，为用户提供全流程一条龙的智慧家庭定制服务。

　　海尔智家表示，让用户明确什么才是真正的智慧家庭，为行业提供了整体技术规范，串联起全产业链为用户服务。面向未来，海尔智家将与行业各方形成合力，继续完善行业标准体系的建设，给用户提供美好生活的全流程服务保障，加速智慧家庭大规模落地。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved