尚冰：做好网络综合治理工作 探索行业健康发展之路

原标题：中国互联网协会理事长尚冰：做好网络综合治理工作 探索行业健康发展之路

12月17日下午，由中国互联网协会主办的2020年(第七届)中国互联网企业社会责任论坛在北京召开。本次论坛的主题是“责任引领，助力行业发展新格局”。中国互联网协会理事长尚冰出席论坛并发表致辞。

尚冰表示，中国互联网协会长期致力于帮助我国互联网企业提升社会责任意识，组织开展了一系列卓有成效的工作，推动互联网行业向纵深发展。随着互联网对社会各领域的影响不断深入，网络环境形势变化也日驱复杂，企业积极履行社会责任尤为重要。互联网企业要继续夯实基础，立足大局，不断提升社会责任意识，推动行业健康有序发展。

对此，他提出四点建议：一是发挥中国互联网协会引导作用，树立行业发展新风尚。中国互联网协会将发挥带头作用，引导互联网企业树立健康的价值观，不断增强使命感、增强责任心，推动全行业树立扎实进取、有益民生的新风尚。二是发挥中国互联网协会平台作用，探索互联网行业健康发展之路。中国互联网协会将继续支撑政府做好网络综合治理工作，从政策宣贯、标准建设、资源协助等多个方面，共同探索我国互联网行业健康发展之路，积极应对国际竞争压力，实现行业新的发展和新的突破。三是推动企业创新发展，构建行业发展新格局。中国互联网协会将继续通过开展社会责任中国行、开展社会责任建设研究、举办社会责任论坛等一系列重要活动，帮助互联网企业进一步提升责任意识和担当意识，树立以人民为本的发展理念，为我国数字经济发展和数字社会的建设贡献力量。四是加强宣传推广履责新做法，树立健康的行业形象。中国互联网协会将整合各方资源，发挥联动效应，全面展示、宣传、推广我国互联网企业履行社会责任的优秀案例、先进经验和创新做法，为我国互联网行业营建良好的生态环境。

尚冰表示，中国互联网协会通过举办中国互联网企业社会责任论坛，为政府、企业、专家、媒体等搭建交流的平台，敦促互联网企业增强家国情怀，落实责任要求，在新的时代担负起更多的社会责任和使命，为推动我国互联网行业的健康可持续发展积极贡献力量。

(责编：毕磊、夏晓伦)