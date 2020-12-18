人民网>>财经>>产业

尚冰：做好网络综合治理工作 探索行业健康发展之路

2020年12月18日15:36  来源：中国网
 
原标题：中国互联网协会理事长尚冰：做好网络综合治理工作 探索行业健康发展之路

　　12月17日下午，由中国互联网协会主办的2020年(第七届)中国互联网企业社会责任论坛在北京召开。本次论坛的主题是“责任引领，助力行业发展新格局”。中国互联网协会理事长尚冰出席论坛并发表致辞。

　　尚冰表示，中国互联网协会长期致力于帮助我国互联网企业提升社会责任意识，组织开展了一系列卓有成效的工作，推动互联网行业向纵深发展。随着互联网对社会各领域的影响不断深入，网络环境形势变化也日驱复杂，企业积极履行社会责任尤为重要。互联网企业要继续夯实基础，立足大局，不断提升社会责任意识，推动行业健康有序发展。

　　对此，他提出四点建议：一是发挥中国互联网协会引导作用，树立行业发展新风尚。中国互联网协会将发挥带头作用，引导互联网企业树立健康的价值观，不断增强使命感、增强责任心，推动全行业树立扎实进取、有益民生的新风尚。二是发挥中国互联网协会平台作用，探索互联网行业健康发展之路。中国互联网协会将继续支撑政府做好网络综合治理工作，从政策宣贯、标准建设、资源协助等多个方面，共同探索我国互联网行业健康发展之路，积极应对国际竞争压力，实现行业新的发展和新的突破。三是推动企业创新发展，构建行业发展新格局。中国互联网协会将继续通过开展社会责任中国行、开展社会责任建设研究、举办社会责任论坛等一系列重要活动，帮助互联网企业进一步提升责任意识和担当意识，树立以人民为本的发展理念，为我国数字经济发展和数字社会的建设贡献力量。四是加强宣传推广履责新做法，树立健康的行业形象。中国互联网协会将整合各方资源，发挥联动效应，全面展示、宣传、推广我国互联网企业履行社会责任的优秀案例、先进经验和创新做法，为我国互联网行业营建良好的生态环境。

　　尚冰表示，中国互联网协会通过举办中国互联网企业社会责任论坛，为政府、企业、专家、媒体等搭建交流的平台，敦促互联网企业增强家国情怀，落实责任要求，在新的时代担负起更多的社会责任和使命，为推动我国互联网行业的健康可持续发展积极贡献力量。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved