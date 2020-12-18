原标题：百度AI通用芯片昆仑2预计2021年上半年量产

12月17日，百度CTO王海峰宣布，百度自主研发的云端AI通用芯片百度昆仑1已实现量产和应用部署，量产约2万片，性能相比T4 GPU提升1.5-3倍；百度昆仑2预计在2021年上半年实现量产，与百度昆仑1相比性能将提升3倍。他还披露了百度智能云的多项业务进展。

在智慧城市领域，百度智能云联合合作伙伴打造了海淀城市大脑；在工业制造领域，百度与贵阳经开区合作打造AI技术和工业互联网应用相融合的AI工业互联网平台，联合中国建材集团打造智慧物流的业务应用；面向智慧金融行业，百度智能云与浦发银行打造了“金融数字人”；由卫健委牵头，百度联合中华医学会、国家基层糖防办共同打造了国家基层糖尿病医防融合智慧管理应用示范项目。

面向行业合作伙伴，百度智能云还推出“云智生态计划”，计划未来三年将发展1万家合作伙伴，重点扶持200家企业；为合作伙伴提供150亿元扶持；并设立30亿元基金。

(责编：毕磊、夏晓伦)