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绿色发展，美丽中国迈大步（总书记擘画高质量发展）

本报记者

2020年12月19日08:32  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情突如其来，给我国经济社会发展带来前所未有的冲击。

　　经济发展何去何从？会不会重回粗放发展的老路？

　　习近平总书记高瞻远瞩：“要保持加强生态文明建设的战略定力。”

　　“生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。把生态保护好，把生态优势发挥出来，才能实现高质量发展。”“推动经济高质量发展，决不能再走先污染后治理的老路。只要坚持生态优先、绿色发展，锲而不舍，久久为功，就一定能把绿水青山变成金山银山。”……一年来，在大江南北考察调研时，在国内国际重要会议上，习近平总书记对保护生态环境、推进高质量发展念兹在兹，统筹全局，擘画长远。

　　岁末回眸，绿色发展成绩单亮眼：11月份国民经济继续保持恢复态势，我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。与此同时，一幅青山绿水、江山如画的生态文明建设美好图景，正在神州大地铺展。

　　良好生态环境，正成为全面建成小康社会的重要体现。绿色，正成为高质量发展的底色。

　　“推动经济高质量发展，决不能再走先污染后治理的老路”

　　落日清晖下，景石、驳岸、画舫令人陶醉。

　　汾河山西太原城区晋阳桥段东岸，散步的市民纷纷举起手机拍照。11月10日，“汾河晚渡”景点在汾河景区建成开放。古晋阳八景之一的“汾河晚渡”重现。

　　汾河是黄河的第二大支流。今年5月12日，习近平总书记专程来到汾河太原城区晋阳桥段，听取太原市汾河及“九河”综合治理、流域生态修复等情况汇报，沿河岸边步行察看汾河水治理及两岸生态保护、城市环境建设等情况，对太原汾河沿岸生态环境的沧桑巨变表示欣慰。

　　习近平总书记指出，治理汾河要“坚持山水林田湖草一体化保护和修复”，要“坚持治山、治水、治气、治城一体推进，持续用力，再现‘锦绣太原城’的盛景”。

　　山西省今年印发《汾河流域生态景观规划（2020—2035年）》，将在15年内投入870亿元，进一步改善生态环境，加强城市环境建设。“总书记的关心和嘱托，为我们的工作注入了强大动力。”万家寨水务控股集团党委书记、董事长陈耳东说，“我们将坚持系统治理，控污、增湿、清淤、绿岸、调水‘五策并举’，让一泓清水入黄河。”

　　小康全面不全面，生态环境质量很关键。

　　以习近平同志为核心的党中央，将打好污染防治攻坚战列入决胜全面建成小康社会三大攻坚战。习近平总书记强调，要保持加强生态文明建设的战略定力，牢固树立生态优先、绿色发展的导向，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

　　湖畔芦苇等水草丛生，海鸥早已如期而至，游人络绎不绝……初冬，云南昆明滇池星海半岛生态湿地，呈现一幅人鸟和谐的画卷。

　　今年1月20日，习近平总书记来到滇池星海半岛生态湿地，听取云南省和昆明市加强生态环境保护、筑牢西南生态安全屏障总体情况汇报，察看滇池、抚仙湖、洱海水样和滇池生物多样性展示。他强调，党的十八大以来，我们提出的生态文明理念深入人心。这个理念符合人类社会发展规律，顺应人民群众对美好生活的期盼。推动经济高质量发展，决不能再走先污染后治理的老路。

　　滇池一度成为我国污染最严重的湖泊之一，经过多年不懈治理，生态环境大为改善。习近平总书记指出，滇池是镶嵌在昆明的一颗宝石，要拿出咬定青山不放松的劲头，按照山水林田湖草是一个生命共同体的理念，加强综合治理、系统治理、源头治理，再接再厉，把滇池治理工作做得更好。

　　“滇池水质稳步好转，今年1至11月保持四类，曾经的城市伤口逐渐愈合，并成为优质生态资产。”昆明市滇池管理局局长付文说，“我们将继续实施水质目标、污染负荷削减目标‘双控制’，重点开展河道综合整治、生态修复等工作，全力以赴让河湖面貌更加亮丽。”

　　严控PM2.5排放量，遏制臭氧污染，治理黑臭水体，保护饮用水水源地……各地各部门持续推进污染防治攻坚战，取得明显成效。

　　今年前11个月，全国337个地级及以上城市空气质量平均优良天数比例达到87.9%，同比上升5.4个百分点；1940个国家地表水考核断面中，水质优良断面比例达到82%，同比上升5.6个百分点。疫情发生以来，全国医疗废物均得到妥善处置。

　　“高质量发展的基础，就是生态环境。生态环境保护不好，最终将葬送经济发展前景”

　　一江碧水，东流不息。

　　安徽马鞍山市，地处长江岸边的薛家洼生态园，过去这里集中着3家非法码头、7家“散乱污”企业，经过综合整治，已成为百姓亲江亲水亲绿的生态岸线和城市生态客厅。

　　今年8月19日，习近平总书记来到马鞍山市，详细了解马鞍山市长江岸线综合整治和生态环境保护修复、长江十年禁渔等工作落实情况，并走到江边察看长江水势和岸线生态环境。

　　“总书记了解到薛家洼的前后变化后，十分高兴。”马鞍山市委副书记吴劲说。

　　长江生态环境保护修复，要治污、治岸，也要治渔。习近平总书记强调：“长江禁渔是件大事，关系30多万渔民的生计，代价不小，但比起全流域的生态保护还是值得的。长江水生生物多样性不能在我们这一代手里搞没了。”

　　如今，马鞍山长江干流及重要水域常年禁捕，在薛家洼，陈兰香和其他200多位渔民退捕上岸。上岸后，陈兰香家用补偿款买了一套100平方米的新房子。她的丈夫加入护渔队，有了一份稳定的工作。陈兰香参加就业培训后，和几位退捕渔民一起搞起了劳务服务。

　　“这些年，在江里能捕到的鱼越来越少，个头也越来越小。”陈兰香说，现在有政府的好政策，渔民上了岸有房住、有工作、有社保，日子越过越踏实。

　　“经济发展要设定前提，首先要保护好生态环境。高质量发展的基础，就是生态环境。生态环境保护不好，最终将葬送经济发展前景。”为全局计，为子孙谋，习近平总书记的话掷地有声。

　　秦岭巍巍，群峰逶迤。今年4月20日，习近平总书记抵达陕西商洛市柞水县，来到位于秦岭山脉东段的牛背梁国家级自然保护区，步行进入羚牛谷察看自然生态。

　　“保护好秦岭生态环境，对确保中华民族长盛不衰、实现‘两个一百年’奋斗目标、实现可持续发展具有十分重大而深远的意义。”习近平总书记语重心长。

　　“我和同事们正一起参与生态环境综合整治，督促景区完善生态环境方面的管理制度，修编生态环境保护方案，坚决守卫好大秦岭。”时任牛背梁国家森林公园管委会副主任，现调至柞水县文旅局的孟如意表示。

　　“总书记的重要讲话，更加坚定了我们加强生态文明建设的思想自觉、政治自觉、行动自觉。”柞水县委书记陈璇说，柞水将全县划分为81个网格，建立了项目准入、常态督查和联合执法等工作机制，开展山水林田湖草系统治理，坚决守卫好国家生态安全屏障。

　　中国以前所未有的力度加强生态文明建设，建设人与自然和谐共生的现代化，为全球可持续发展贡献了中国智慧和力量。

　　“这场疫情启示我们，人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球。”今年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话时，习近平总书记深刻指出。

　　习近平总书记郑重宣布：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”

　　“这是中国为执行《巴黎协定》作出的重大贡献。习近平主席宣布的中国行动，为世界重新燃起了希望。”正如法国宪法委员会主席、前外长法比尤斯所言，中国担当，赢得国际社会广泛赞誉。

　　“实践证明，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力”

　　内蒙古锡林郭勒盟，西乌珠穆沁旗国家电投白音华二号露天煤矿，曾经寸草不生的排土场和工业广场上长满了植被。草滩上，牧民正把晒干的草捆，整齐地码放到货车上。

　　今年5月22日，习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议内蒙古代表团审议时，仔细询问全国人大代表、锡林郭勒盟盟长霍照良：“露天煤矿还有多少？”霍照良说：“还有一些……”

　　“今后不再上了？”总书记所指的，是不在草原新上矿山开发项目。霍照良回答：“不再上了！全盟六成以上区域都划入生态保护红线范围了。”

　　“留在那儿，子孙后代可以用。”习近平总书记颔首赞许。

　　“现场聆听总书记的重要讲话，和总书记面对面交流，我更加坚定了保护大草原的信心和决心。”霍照良说。

　　今年，锡林郭勒盟大力整治矿山环境。“按照自治区的要求，2025年所有矿山必须达到绿色矿山建设标准。我们自加压力，要求2023年全盟矿山达标。各个旗县只能提前，不能推后。绿则存，不绿则退。”霍照良表示。

　　“我们逐条对照标准整改，植树种草绿化矿区，节能降耗，提高综合利用水平，努力改善矿山环境。”白音华煤矿总工程师贺希格图说，煤矿已从沙土飞扬变为绿草如茵。今年，矿区内约3000亩土地具备打草条件，煤矿把近一半牧草无偿赠送给周边牧民。

　　以传统畜牧业和采煤行业为支柱的锡林郭勒盟，致力于在保护草原生态的前提下，发展现代畜牧业、清洁能源产业、文化旅游业，向绿色要未来。

　　阿巴嘎旗巴彦德力格尔嘎查牧民巴亚斯古楞于，这两年忙着“减羊增牛”，已处理了1000多只羊，购进了100多头优质西门塔尔牛。

　　“载畜量下来了，草场生态好转，更让人惊喜的是，家里收入至少是过去的两倍。总书记说绿水青山就是金山银山，我家的经历就是最好的体现。”巴亚斯古楞于喜笑颜开。

　　“‘绿水青山就是金山银山’理念已经成为全党全社会的共识和行动，成为新发展理念的重要组成部分。实践证明，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。”习近平总书记深刻指出。

　　今年3月31日，习近平总书记来到浙江杭州西溪国家湿地公园，沿着绿堤、福堤，察看湿地保护利用情况。他指出，湿地贵在原生态，原生态是旅游的资本，发展旅游不能牺牲生态环境。

　　“总书记的重要讲话，既是对我们的鞭策，也为我们增添了动力。”西溪生态文化研究中心工作人员刘想说，为了增加水的流动性，湿地公园正尝试通过暗管将湿地内的野塘连通，并对水质进行全天候监测。

　　水面波光潋滟，芦苇随风摇曳。“通过各类措施，西溪湿地水质已经提升到了二类。今年以来，鸟类多了5种，植物多了15种，昆虫也增加了25种。”刘想说。

　　在严守生态保护红线的基础上，西溪湿地开发旅游产业和文创产业，打造花朝节、探梅节等节庆活动。今年，西溪湿地进一步扩大免费游览区域，让湿地公园成为人民群众共享的绿意空间，已累计接待游客480万人次。

　　人不负青山，青山定不负人。

　　面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，强调要坚定不移走生态优先、绿色发展之路。“十三五”规划确定的9项生态环境保护领域的约束性指标，有8项已提前一年完成，剩余1项今年底将圆满完成。

　　开启新征程，扬帆再出发。

　　党的十九届五中全会提出推动绿色发展，促进人与自然和谐共生的新目标。努力推进生态文明建设再上新台阶，我们一定能赢得中华民族永续发展的美好未来。

　　（本报记者刘毅、寇江泽、赵贝佳、付明丽、李茂颖、韩俊杰、高炳、吴勇、方敏）


　　《 人民日报 》（ 2020年12月19日 02 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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