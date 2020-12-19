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研究依据不充分方法不谨慎 中信建投女分析师被约谈

刘慎良

2020年12月19日08:52  来源：北京青年报
 

　　连续8年蝉联通信行业最佳分析师评选第一名的新财富最佳分析师，在新一轮获奖的第二天，就被北京证监局采取监管谈话的措施；被谈话的对象同时还是中信建投董事总经理，作为投资者则不免对新财富最佳分析师的光环，保持了一份警觉。

　　12月17日晚间，北京证监局官网发布了《关于对武超则、金戈采取监管谈话措施的决定》。《决定》称，经查，中信建投证券发布的某研究报告存在以下问题：一是研究依据不充分，研究报告参考资料未经规范信息源确认，关键数据交叉验证不足，数据基础不扎实；二是研究方法不够专业谨慎，分析逻辑客观性不足，以预测数据和假设条件主观推定结论。北京证监局决定对武超则、金戈采取监管谈话的行政监管措施。

　　值得注意的是，11月30日，北京证监局也发布了一则类似公告。北京证监局称，经查，中信建投证券发布的某研究报告存在以下问题：一是研究依据不充分，研究报告参考资料为电子平台个人账户上传文章，未进行规范信息源确认，关键数据交叉验证不足，数据基础不扎实；二是研究方法不够专业谨慎，分析逻辑客观性不足，以预测数据和假设条件主观推定结论。

　　人物

　　新财富八冠王武超则

　　武超则生于1986年，法学硕士。2018年10月8日，武超则正式上任中信建投证券研究所的所长。全面管理中信建投证券研究发展部工作，同时担任TMT大组组长、通信行业首席分析师。

　　公开信息显示，武超则为中信建投董事总经理、研究发展部（即研究所）行政负责人、TMT行业首席分析师。此外，她还是中国证券业协会证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会委员。2018年10月，武超则正式被任命为中信建投研究发展部行政负责人。而金戈则为中信建投TMT行业分析师。

　　2018年，年仅32岁的武超则被正式任命为中信建投证券研究发展部行政负责人，自此，中信建投研究所进入了“武超则时代”。据当时媒体报道，武超则上任后，便在研究所内部大力推进新激励机制，当时她表示将引入8-10名行业内有较大影响力的分析师、优秀销售，且在三年内，带领研究所进入行业前五。

　　2019年，是武超则全面管理中信建投研究所的第一个完整年度。武超则在媒体上的公开身份是中信建投证券研究发展部行政负责人、新财富白金分析师、TMT首席分析师。在12月15日最新出炉的新财富最佳分析师评选结果上，武超则再次获得了通信行业最佳分析师评选第一名，而这已经是她连续第8年蝉联该奖项第一名。 文/本报记者 刘慎良

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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