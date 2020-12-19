12月18日上午，在中山市的完美华南基地，以“科技驱动发展，健康引领未来”为主题的“2020完美生命健康高峰论坛”盛大开幕。

2020年变局中开新局，创新为健康插上“完美”之翼

广东省市场监督管理局副局长张文献指出，健康产业是广东的传统优势产业，在全面实施党的十九大报告提出的健康中国战略同时，广东高度重视健康 产业的发展壮大，省政府对“加快发展生物医药与健康战略性支柱产业集群”作出了专门布局。作为保健品生产和销售大省，广东的产业集群发展，需要完美公司这样的龙头企业来引领；新的增长极、增长点的出现，离不开完美生科院这样的科技创新平台。

中山市人民政府副市长雷岳龙表示，中山要大力推进生物医疗科技创新，加快完善产业生态，积极搭建创新服务平台。完美公司作为侨资企业，桑梓情深，扎根中山26年，为推动本地经济发展、打造健康产业集群，做出了卓越贡献。

国家食品药品监督管理局原副局长、中国营养保健食品协会会长边振甲表示，健康是伴随人们一生的宝贵的财富，在健康中国战略引导下，应运而生的大健康的产业也迎来了大好时机，迎来了最好的发展机遇。希望完美公司继续以创新为引擎，以科研为驱动，继续增强企业的核心竞争力，为消费者提供更优质、更安全的产品和服务，为健康中国作出更大的贡献。

完美公司常务副总裁赵建红

完美公司常务副总裁赵建红表示，“2020年虽然世界环境复杂，但是完美公司古润金董事长始终相信中国经济持续向好的发展趋势不会改变。这一年里，完美努力于变局中开新局，通过完美生科院自主创新、合作创新，聚焦生物活性肽、天然植物、中医药、微生态四大科研领域，以新技术、新原料，开展科学研究、开发创新产品，为健康插上‘完美’之翼”。

对于完美的发展与未来，中国工程院院士姚新生满怀期许。他谈到，随着“健康中国2030”的战略的提出，国民的健康意识明显增强，以“治未病”为理念的保健食品行业迎来了先行发展。

从抗疫到抗衰老，“肠道微生态”大放异彩

今年，“肠道微生态”成为医学界研究热点、社会关注焦点。

中山大学陆勇军教授在以“肠道微生物与人体健康的科技前沿研究”为题的演讲中介绍，目前研究发现肥胖、帕金森氏症、自闭症等，都与肠道微生物及代谢产物有关；慕恩生物创始人蒋先芝博士通过“人体微生物组技术的产业化探索和实践”的主题分享谈到，大健康产业正迎来新机遇，有统计显示，预计到2026年，全球微生态药物市场规模将达到100亿美金。

20载用心耕耘，完美书写“肠道微生态”新篇章

论坛上，完美公司副董事长许国伟通过分享“完美故事·肠道微生态20年”，回顾了20年来完美公司在微生态领域的用心耕耘。

扎根中国26年来，完美公司围绕生命健康与安全，聚焦生物活性肽、天然植物、中医药、微生态四大科研领域，深耕大健康产业。其中，在微生态领域，公司倾注了大量心血，早在1997年已开启相关领域研究。

未来，完美生科院仍将联手国内外顶尖科研机构，以科技创新作为核心竞争力，深耕肠道菌群与糖尿病的关系，开创性研究肠道菌群改善肌少症的作用机制、肠道菌群和中医理论的相关性、开发药食同源植物酵素等，不遗余力助推微生态产业实现多元化发展、跨学科合作，在科技创新之路上不断前行，为中国健康产业发展贡献完美力量。

一年间硕果满枝，首批科研成果转化落地

完美生科院成立短短一年，就吸引到国内不同领域的专家加入“完美大家庭”，成为生科院的专家委员。而他们的科研成果通过生科院的平台，得到快速有效转化，并逐一落地，打入市场。

作为本次论坛的重磅环节——完美生科院首批科技成果转化项目正式亮相。

从学术研讨成果发布到科研产品的转化落地，完美公司与多个科研机构及企业签约科技成果转化项目。

福泽万千百姓，“完美家庭健康促进计划”启动

本次论坛上，完美与多家媒体平台达成合作，携手推动健康科普进社区、进家庭，福泽万千百姓。

新华网联合完美公司共建“食品安全科普共建基地”，积极推进“健康中国”建设，助推“国民营养计划”实施。南方报业传媒集团旗下南方产业智库和完美生科院共建“南方大健康产业研究院”，整合资源、数据、智力，为“健康中国”赋能。同时，完美公司发挥企业主体作用，以全方位、广参与、常态化的行动，以社区、家庭健康管理为基础，正式启动“完美家庭健康促进计划”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)