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“十四五”如何开好局、起好步？——权威人士解读中央经济工作会议精神

2020年12月20日10:25  来源：新华网
 
原标题：“十四五”如何开好局、起好步？——权威人士解读中央经济工作会议精神

　　新华社北京12月19日电　题：“十四五”如何开好局、起好步？——权威人士解读中央经济工作会议精神

　　刘夏村、戴小河、刘文昕

　　刚刚闭幕的中央经济工作会议部署了2021年经济工作。如何看待“十四五”开局之年中国经济走势？宏观政策保持连续性、稳定性、可持续性有何考虑？构建新发展格局如何迈好第一步？

　　12月19日，中国国际经济交流中心主办的“2020-2021中国经济年会”上，多位权威人士对中央经济工作会议描绘的2021年发展蓝图作出解读。

　　继续做好“六稳”“六保”工作

　　中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀说，今年，我国率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，全年经济总量将突破100万亿元，增长2%左右，在世界经济中的份额将由去年的16.3%上升到17.5%左右。

　　展望明年，韩文秀指出，世界经济有望出现恢复性增长，但复苏不稳定不平衡，我国经济恢复的基础还不牢固，做好“六稳”“六保”工作、防范化解风险的任务依然艰巨。

　　他说，明年经济增速在数字上看可能会比较高，但这主要是今年基数陡然降低导致的。许多中小企业经历疫情冲击，可以说是大病初愈，需要持续的政策支持来恢复元气，一些企业也担忧政策撤得太急难以承受。“宏观政策要把握好时度效，保持经济恢复必要的政策支持力度，不急转弯，防止出现‘政策悬崖’。”

　　国家发展和改革委员会副主任、国家统计局局长宁吉喆认为，今年经济发展能够危中寻机、化危为机，得益于坚持稳中求进工作总基调和贯彻“六稳”“六保”政策。推动明年经济社会发展，要继续扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

　　宏观政策把握好时度效

　　中央经济工作会议指出，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。

　　韩文秀认为，要处理好恢复经济和防范风险的关系，稳妥退出一些临时性的救助政策，这是实现稳增长和防风险长期均衡的内在要求；要更加注重科学精准有效实施宏观政策，做好各项政策的协调、衔接、平衡，打好时间差，避免政策退出的叠加效应。

　　“稳定的宏观环境对于经济发展至关重要。”宁吉喆表示，当前经济增长正逐步恢复常态。在经济持续稳定恢复进程中，合理把握调控节奏和力度，努力保持经济运行在合理区间。

　　他还认为，要抓好发展和安全两件大事，有效防范化解各类经济社会风险，高度重视安全生产和防灾减灾工作，严厉打击各类违法犯罪活动，切实保障粮食安全，重视运用国际通行规则维护国家安全，统筹疫情防控和经济社会发展。

　　韩文秀强调，要用好宝贵时间窗口，着力深化供给侧结构性改革，集中精力推进改革创新，为经济高质量发展打下良好基础。

　　“坚定不移以深化供给侧结构性改革为主线，同时要注重需求侧管理。”韩文秀说，要通过需求侧管理把我国巨大的国内需求潜力释放出来，更好发挥需求牵引供给、协同构建新发展格局的作用。

　　构建新发展格局要在关键处落好子

　　构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。中央经济工作会议明确了明年要抓好的8项重点任务。

　　“构建新发展格局既要在战略上布好局，也要在关键处落好子。”韩文秀说，中央经济工作会议在作出全面部署的基础上，注重采取关键举措以小带大、以点带面，在一些关键点上发力见效，起到牵一发而动全身的效果。

　　强化国家战略科技力量是明年重点任务之首。科技部副部长李萌表示，一方面，要充分发挥国家作为重大科技创新组织者的作用，发挥新型举国体制优势；另一方面，要继续推动与主要创新大国的合作，找准多边双边科技合作的切入点和突破口，聚焦事关全球可持续发展的重大问题，设立面向全球的科学研究基金，加快启动我国牵头的国际大科学计划和大科学工程，在应对全球性挑战中贡献中国智慧。

　　产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。全国政协经济委员会副主任苗圩说，增强产业链供应链自主可控能力，就是要不断提升自主创新能力，实施好产业基础再造工程和关键核心技术攻关工程，尽快解决一批“卡脖子”问题。

　　他强调，要加强产业链供应链国际合作，推动我国企业高效参与国内外的科技、金融、人才等各领域的合作，同时要营造市场化、法治化、国际化营商环境。

　　形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑。商务部副部长钱克明表示，我国消费潜力巨大，但仍存一些制约因素，要打好“组合拳”，让居民能消费、敢消费、愿消费、放心消费、合理消费。“下一步将重点抓好扩大商品消费、提振服务消费、促进城市消费、发展农村消费、提升传统消费、培育新型消费、优化消费环境这七项工作。”钱克明说。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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