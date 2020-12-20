原标题：宏观政策把握好时度效 构建新发展格局见到新气象——韩文秀解读2020年中央经济工作会议政策看点

新华社北京12月19日电 题：宏观政策把握好时度效 构建新发展格局见到新气象——韩文秀解读2020年中央经济工作会议政策看点

新华社记者戴小河、安蓓

中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀19日表示，当前我国疫情防控进入常态化，经济运行趋向常态。明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，把握好时度效，不急转弯，防止出现“政策悬崖”。

韩文秀在当天中国国际经济交流中心主办的“2020—2021中国经济年会”上解读了2020年中央经济工作会议政策看点。

韩文秀说，2021年，国内外经济形势面临新变化，世界经济有望出现恢复性增长，但复苏不稳定不平衡。我国经济恢复的基础还不牢固，做好“六稳”“六保”工作、防范化解风险的任务依然艰巨。

他说，明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性，在经济恢复常态化运行的情况下，使宏观政策逐步回归常态。这可以结合三方面背景来理解和把握。

一是宏观经济运行态势。由于今年基数陡然降低，明年经济增速在数字上看可能会比较高，这主要是基数效应导致的数字现象。国际货币基金组织预测明年我国经济增长8.2%，世界银行预测增长7.9%，经合组织预测增长8%。从今明两年平均项来看，我国经济增速预计5%左右，数字好看日子未必都好过，经济发展仍面临较多内部和外部的不确定性。

二是微观主体实际情况。明年宏观数据可能比较好看，但是微观层面可能并没有那么光鲜。许多中小企业经历疫情冲击，可以说是大病初愈，需要持续的政策支持来恢复元气，一些企业也担忧政策撤得太急难以承受。

三是未来政策空间余地。今年全年社保缴费政策实施之后，社保基金收支压力也明显加大，现在绝大多数省份基本养老保险基金出现了当期的收支缺口。同时，今年金融支持实体经济采取了一些重大举措，宏观杠杆率上升超过20个百分点。这些措施都是必要的，但要考虑可持续性。

韩文秀说，在上述背景之下，宏观政策要把握好时度效。

——保持政策的连续性、稳定性，就是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济恢复的必要政策支持力度，不急转弯，防止出现“政策悬崖”。

——保持政策的可持续性，就是考虑到经济逐步恢复常态化运行，需要稳妥退出一些临时性的救助政策，这是完善宏观调控跨周期设计和调节、实现稳增长和防风险长期均衡的内在要求。

——更加注重科学精准有效实施宏观政策，就是该进的要进、该退的要退、该稳的要稳，做好各项政策的协调、衔接、平衡，打好时间差，避免政策退出的叠加效应。明年要综合考虑宏观和微观、同比和环比、季度和全年、国内和国际等方面指标变化情况，根据实际相机灵活决策，留有政策的储备和后手。

“需要注意的是，由于技术效应，明年经济增速可能前高后低，坡度比较陡峭。”韩文秀强调，从今明两年的情况来看，这样的增速水平与现阶段我国潜在增长能力大体相当。

“明年稳增长压力不像往年那么大，这就形成一个难得的时间窗口，要用好这个时间窗口，着力深化供给侧结构性改革，集中精力推进改革创新，为经济高质量发展打下良好基础。”韩文秀说。

中央经济工作会议要求，构建新发展格局明年要迈好第一步，见到新气象。韩文秀说，明年经济工作要围绕构建新发展格局来展开。

“构建新发展格局既要在战略上布好局，也要在关键处落好子。”韩文秀说，中央经济工作会议在全面部署的基础上，注重采取关键举措以小带大、以点带面，在一些关键点上发力见效，起到牵一发而动全身的效果。

中央经济工作会议明确了明年要抓好的8项重点任务。韩文秀强调，明年经济社会发展各方面的工作都要按照中央经济工作会议的部署落实、落地、落细，全面推进。

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