沿江铁路建设再提速 长江铁路公司挂牌成立

人民网北京12月20日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉， 12月20日，由国铁集团与沿江六省市共同出资组建的长江沿岸铁路集团股份有限公司挂牌成立，将致力于推进沿江高铁的建设，承建项目全长合计超2000公里、投资估算超4000亿元。

为落实国家长江经济带发展战略和“共抓大保护，不搞大开发”要求，构建长江沿岸绿色交通综合运输体系，强化铁路运输的骨干作用，国铁集团会同上海、江苏、安徽、湖北、重庆、四川六省市发起组建长江沿岸铁路集团股份有限公司(以下简称“长江铁路公司”)。

该公司注册资本1346 亿元，管辖范围为沿长江上海至合肥、合肥至武汉、武汉枢纽直通线、武汉至宜昌、宜昌至涪陵、涪陵至重庆、成渝中线等高速铁路等，项目全长合计超2000公里、投资估算超4000亿元。

2018年7月，推动长江经济带发展领导小组办公室专门印发了《推动长江经济带沿江高铁通道建设实施方案》，确定沿江高铁通道由成都、重庆—万州—宜昌—荆门—武汉—合肥—南京—上海高铁构成，全线为设计时速350公里高速铁路，并明确了沿江高铁发展的三个阶段及目标任务.

其中，第一阶段的目标是2022年前建成武十高铁、郑万高铁、商合杭高铁，利用既有成渝高铁、渝万铁路、合武铁路、合宁铁路、沪宁城际。成都、重庆至上海运营里程分别为2112、1793公里，旅行时间分别由现状的12.2、10.7小时减至10.4、8.9小时。

第二阶段的目标是在2025年前建成成达万铁路、渝万高铁、宜昌至郑万高铁联络线、汉宜高铁、合武高铁、合宁高铁、沪宁高铁、北沿江高铁、湖苏沪高铁。成都、重庆至上海运营里程分别为1898、1672公里，旅行时间分别缩减至6.8、5.8小时。

沿江高铁通道最终形成由成达万高铁、渝宜高铁、渝万高铁、郑万高铁、宜昌至郑万高铁联络线、汉宜高铁、合武高铁、合宁高铁、沪宁高铁、商合杭高铁、湖苏沪高铁、北沿江高铁等组成的多径路、多分支350公里/小时高标准通道。

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