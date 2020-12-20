总投资超700亿元 中国（安徽）自由贸易试验区首批项目清单发布

新华社合肥12月20日电（记者程士华）安徽省发改委近日发布中国（安徽）自由贸易试验区创新驱动发展和产业优化升级专项推动行动计划首批项目清单，共包括32个项目，总投资700多亿元。
记者从安徽省发改委获悉，首批清单32个项目中，涉及量子信息、人工智能、机器人、生物医药、高端制造、新能源汽车和智能网联汽车等新兴产业领域。其中：合肥片区8个，总投资104.07亿元；芜湖片区15个，总投资549.28亿元；蚌埠片区9个，总投资52.4亿元。
安徽省发改委表示，下一步将会同各片区建立完善协调推进机制，定期调度项目推进，全力支持自由贸易区打造产业创新中心引领区、战略性新兴产业引导区、皖北地区科技创新开放区。
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