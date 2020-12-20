新华社哈尔滨12月20日电 题：黑龙江农业“保险+期货”助力脱贫攻坚

新华社记者王建、徐凯鑫、王鹤

遇到自然灾害或粮食价格下跌，是广大种植户的闹心事，尤其是对贫困户来说，甚至可能造成返贫。

黑龙江省佳木斯市汤原县鹤立镇和平村村民刘祥因病致贫，今年种了18亩玉米，参加了农业“保险+期货”试点，每亩预计理赔16元。“要是参加传统成本保险，尽管今年遭遇三场台风，有所减产，但没达到理赔标准，一分钱也不会赔。”刘祥说。

11月18日，黑龙江玉米价格处于今年新粮上市以来低位时期，汤原县为全县种玉米的760户贫困户，购买了中华联合财产保险股份有限公司黑龙江分公司推出的“保险+期货”模式下的玉米价格指数保险，保期一个月。

汤原县金融办主任王世宏说，保费总计48万多元，贫困户不用交保费，县财政负责20%，期货公司负责80%，共投保玉米面积2.56万亩。

“今年开展的玉米价格保险保期已结束，每亩理赔16元，共计理赔40多万元。”王世宏说，“保险+期货”试点，增加了贫困户收入。

去年就有一些贫困户尝到了“保险+期货”的甜头。据中华联合财产保险股份有限公司黑龙江分公司农村保险事业部经理张启龙介绍，近年来公司联手期货公司、大连商品交易所，开展了“保险+期货”试点。

据张启龙介绍，与传统作物成本保险相比，“保险+期货”模式下的保险产品，尤其是“收入保险”责任范围更宽、保障程度更高、险种优势更为突出，实现了从传统的单纯保农作物自然灾害风险的方式，逐渐向保产量、保价格双保障推进，以综合保障农民种粮收入为目标，让农民不再“望天收”。

在哈尔滨市木兰县柳河镇永利村，贫困群众杨国君种植24亩大豆，投保了大豆收入保险。去年受内涝影响，杨国君部分地块减产30%以上，且秋收后大豆价格持续走低。“去年获理赔2800多元。”杨国君说，收入主要依靠土地，要不是参加“保险+期货”，去年可能因灾返贫。

木兰县财政局国际金融股股长杨桂娟说，今年木兰县安排专项财政资金进行配套，为全县1300余户的36万亩玉米投保“收入保险”，其中贫困户378户，涉及土地8301亩。前段时间保险公司积极开展科学测产，总计为贫困户减损39.8万元，户均理赔达到1054元，有效地保障了贫困户收入。

据张启龙介绍，由于遭遇三场台风，今年木兰县部分地区玉米作物倒伏严重，造成了较大损失，木兰县玉米“收入保险”最终理赔1140万元。

中华联合财产保险股份有限公司黑龙江分公司总经理杨光说，自2017年以来，公司通过各种途径累计引入省外保费补贴扶贫资金2100余万元，不断加大扶贫支持力度，仅今年公司在木兰县、汤原县、林甸县，就为近3000户贫困户提供农业“保险+期货”模式下的保险产品，为农民种粮提供收入保障，减少了风险，防止了因灾返贫。

记者从黑龙江省银保监局了解到，去年，黑龙江省“保险+期货”试点为全省农民提供风险保障20.44亿元，为5.9万户受灾农户赔付金额2.3亿元，户均自缴保费266元，户均赔款3898元，自缴保费资金扩大近15倍，今年的各项试点项目正在理赔阶段。

(责编：杨光宇)