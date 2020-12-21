代理退保要三思  依法维权须牢记（理财参谋）

前段时间，在一家小企业工作的赵飞手头资金紧张，听说某些“代理退保”中介可以办理任意地区任意险种的全额退保，只需先支付300元咨询费，退保成功后再支付退保金的20%作为手续费。抱着试试看的心态，赵飞将自己几年前投保的重大疾病保险保单基本信息提供给中介。不久后，保险公司与他联系，他才知道，为了办理退保，中介以自己的名义发起了投诉。保险公司告诉他，保单涉及的个人信息十分重要，不当维权会使自身承担相应责任。

近日，上海银保监局提示金融消费者涉及代理退保时，要注意以下几点：

一是代理退保要三思。保险通常分为财产保险和人身保险两大类，财产保险是以财产及其有关利益为保险标的的保险；人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。上海银保监局提示，带有储蓄性质的人身保险保单退保时可退回保单现金价值。但投保最初几年，保险公司各项管理费用开支较大，退保时保单对应的现金价值很低，一旦退保，投保人损失较大。因此，退保务必三思而后行。尤其是委托别人代理退保，因面临个人信息泄露、非法集资陷阱等，风险更大。

二是保险保障勿轻弃。随着人的年龄增长，保费本应逐年增加，但保险公司采用均衡保费将整个缴费期间的应缴保费均匀分摊，每年的保费通常为固定值。在缴费期限相同的情况下，越早投保，费率往往越低。上海银保监局提示，退保后被保险人除了失去保险保障，将来如果想再次投保，因年龄、健康状况等发生变化，可能面临重新计算等待期、保费上涨等风险。因此，消费者应根据自身风险保障需求，谨慎衡量是否有必要终止保险合同，尤其要慎重对待所谓“退旧投新”“高收益”产品等宣传，避免上当受骗。

三是切莫随意找代理。某些“代理退保”会编造各种理由鼓动消费者伪造证据进行举报投诉，并借“代理退保”名义索要消费者个人信息。消费者信息提供给他人后，面临被非法使用的风险。消费者务必擦亮双眼，不要被所谓代理“全额退保”所蒙蔽。

四是依法维权须牢记。消费者如果因民事纠纷与银行保险机构发生争议，应通过正规的维权途径，避免代理人员借机牟利。比如可拨打银行保险机构投诉热线、邮寄信件等方式进行投诉，也可联系专业调解组织申请调解，或是通过仲裁、诉讼等法定途径解决。此外，如果发现银行保险机构有违反监管法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的行为，可以向相关监管部门反映。

《 人民日报 》（ 2020年12月21日 18 版）

(责编：岳弘彬)