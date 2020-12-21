代理退保要三思  依法维权须牢记（理财参谋）

前段时间，在一家小企业工作的赵飞手头资金紧张，听说某些“代理退保”中介可以办理任意地区任意险种的全额退保，只需先支付300元咨询费，退保成功后再支付退保金的20%作为手续费。抱着试试看的心态，赵飞将自己几年前投保的重大疾病保险保单基本信息提供给中介。不久后，保险公司与他联系，他才知道，为了办理退保，中介以自己的名义发起了投诉。保险公司告诉他，保单涉及的个人信息十分重要，不当维权会使自身承担相应责任。
近日，上海银保监局提示金融消费者涉及代理退保时，要注意以下几点：
一是代理退保要三思。保险通常分为财产保险和人身保险两大类，财产保险是以财产及其有关利益为保险标的的保险；人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。上海银保监局提示，带有储蓄性质的人身保险保单退保时可退回保单现金价值。但投保最初几年，保险公司各项管理费用开支较大，退保时保单对应的现金价值很低，一旦退保，投保人损失较大。因此，退保务必三思而后行。尤其是委托别人代理退保，因面临个人信息泄露、非法集资陷阱等，风险更大。
二是保险保障勿轻弃。随着人的年龄增长，保费本应逐年增加，但保险公司采用均衡保费将整个缴费期间的应缴保费均匀分摊，每年的保费通常为固定值。在缴费期限相同的情况下，越早投保，费率往往越低。上海银保监局提示，退保后被保险人除了失去保险保障，将来如果想再次投保，因年龄、健康状况等发生变化，可能面临重新计算等待期、保费上涨等风险。因此，消费者应根据自身风险保障需求，谨慎衡量是否有必要终止保险合同，尤其要慎重对待所谓“退旧投新”“高收益”产品等宣传，避免上当受骗。
三是切莫随意找代理。某些“代理退保”会编造各种理由鼓动消费者伪造证据进行举报投诉，并借“代理退保”名义索要消费者个人信息。消费者信息提供给他人后，面临被非法使用的风险。消费者务必擦亮双眼，不要被所谓代理“全额退保”所蒙蔽。
四是依法维权须牢记。消费者如果因民事纠纷与银行保险机构发生争议，应通过正规的维权途径，避免代理人员借机牟利。比如可拨打银行保险机构投诉热线、邮寄信件等方式进行投诉，也可联系专业调解组织申请调解，或是通过仲裁、诉讼等法定途径解决。此外，如果发现银行保险机构有违反监管法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的行为，可以向相关监管部门反映。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】