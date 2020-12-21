在线社交平台多管齐下打击行业网络诈骗活动

近年来，随着移动互联网的渗透率不断提高，不法分子利用互联网的匿名性、便利性实施诈骗等犯罪活动，已成为全社会关注的焦点问题，在线社交更是其中的高危地区。

作为打击“杀猪盘”等网络诈骗活动的关键环节，在线社交平台的风控体系建设备受关注。对此，面向年轻人的社交应用Soul APP表示，平台一贯高度重视用户的信息安全和反诈骗保护，采取了多项措施打击诈骗等违法犯罪行为。针对“杀猪盘”问题，Soul成立专门的反诈专项小组，与相关部门合作，建立了一套发现和打击诈骗活动的风控体系，从预防监控、技术反诈和用户教育等多维度切断网络诈骗的实施途径。

根据长期反诈经验和数据积累，Soul对网络诈骗特征进行了全面研判，能在不法分子实施犯罪活动前对风险行为进行精准识别，包括登录IP异常、账号基础信息经常变更、频繁将聊天对象引流到其他平台等，都将被系统进行标记和预警，待人工审核介入后进行封号等处理。

据介绍，在日常运营过程中，Soul也应用大数据和人工智能等技术，强化文本、语音、图像和视频等媒介的内容识别能力，为全链路风控提供支持。目前，Soul已与主管部门建立了信息互通机制，积极向警方提供犯罪线索。对被确认为具备诈骗风险的账户，Soul将把其上报至网安部门，为反诈工作的开展提供有力支持。

除了防控策略上严厉打击不法分子，Soul也一直致力于提高用户的反诈骗意识，在用户注册、聊天、内容浏览的多个场景，向用户展示和普及反诈骗知识，提高用户反诈骗意识。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)