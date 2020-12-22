“创新助推制造业高质量发展”论坛在浙江宁波举行

论坛现场。郑华年 摄

人民网宁波12月22日电（记者毕磊 实习熊隽晗）21日下午，“创新助推制造业高质量发展”论坛在浙江宁波奥克斯国际工业园创研中心举行。本次论坛由奥克斯集团与人民网财经联合主办，邀请了政府领导、行业专家、企业代表等齐聚一堂，为“十四五”时期宁波制造业的发展出谋划策。

宁波市人民政府副市长致辞。郑华年 摄

宁波市副市长李关定代表宁波市人民政府对论坛的召开表示祝贺。他在致辞中表示，制造业是国家经济的命脉，制造业的高质量发展，关系到整个经济的高质量发展。宁波始终把制造业高质量发展作为全市产业的重要抓手，并提出了推进“246”万千亿级产业集群，将智能制造作为主攻方向，全力推进制造业的数字化转型。

李关定介绍，到目前为止，宁波的智能化企业已经达到5450个，市一级的数字化车间和智能工厂项目84个，12个项目被列入了国家级的智能制造项目。宁波还在开展5G+工业互联网的试验，宁波的智能化改善也成为工信部重点改善的八大模式。未来，宁波还将全面推进高水平的国际港口名城建设。

人民网副总编辑孙海峰在致辞中指出，加快培育制造业新动能离不开新技术、新模式的加持。其中，互联网对于制造业发展有着显著的促进作用。对于如何依托互联网的创新驱动来助推制造业高质量发展，孙海峰指出，首先，要构建“互联网+”强关联，以此助推企业数字化转型；其次，要强化“互联网+”资源要素支撑，实现互联网价值链与制造业产业链的融合；第三，要加强“互联网+”品牌赋能，在品牌传播中重视大数据等新技术的运用，提升品牌价值效力。

奥克斯集团董事长郑坚江致辞。郑华年 摄

奥克斯集团董事长郑坚江在致辞中表示，新发展格局背景下赋予了企业家新的责任。企业家要用更少的资源，创造更多财富，为消费者、客户、上下游供应链、合作伙伴等创造更大的价值。近年来，奥克斯从战略机制到团队，从产品服务到管理，在价值链上不断学习创新，不断快速发展。

郑坚江介绍，在技术上，在全球首创了1300项专利的机芯可拆水洗空调；在管理上，不断探索投入近20亿实现信息化；在销售模式上，线上线下双轮驱动，首创线下“直卖模式”。时至今日，奥克斯已从最初的价格战，成功实现了向价值战的转型。

圆桌研讨会现场。郑华年 摄

中国家电协会秘书长王雷、奥克斯家电集团总裁黄小伟、副总裁古汤汤等就奥克斯智能化转型发展中的产品创新经验展开了圆桌讨论。

在圆桌研讨会上，王雷指出，回溯了中国家电行业从无到有的历史，中国已进入了世界家电强国之列，实现了家电人的“十三五”发展目标。今年，中国家电协会组织制定了“十四五”科技创新的发展指南，立志让中国家电行业成为全球家电科技创新领域的引领者。黄小伟、古汤汤等也分享了奥克斯作为宁波本土家电企业代表，在智能制造布局和创新化管理体系建设上的经验。

论坛召开前，现场嘉宾及媒体还先后在奥克斯家电展厅、检测中心、电子分厂以及塑胶分厂进行了参观，就品质创新、智能制造、管理体系等方面进行了交流。

(责编：毕磊、刘阳)