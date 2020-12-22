原标题：精准帮扶、巩固成果 邮储银行重庆分行定点扶贫不松劲

人民网重庆12月21日电 聚焦“两不愁三保障”重点领域和薄弱环节，2020年下半年以来，邮储银行重庆分行充分发挥覆盖区县、深入乡镇的网点布局优势，进一步统筹推进定点扶贫各项任务，充分发挥驻村干部在精准扶贫中的积极作用，为巩固拓展脱贫攻坚成果贡献金融力量。

精准帮扶困难群众 发展持续稳定增收项目

“真没想到，才短短4个月，我的新家就建好了。”近日，重庆市彭水县清河村村民冉启明看着重建好的房屋，激动不已。

冉启明是重庆市彭水县诸佛乡清河村的建档立卡贫困户，也是邮储银行重庆彭水县支行的定点扶贫对象。冉启明一家七口人，父母已年过八旬，此前靠外出务工挣些劳务费养家，今年受疫情影响，一直待业家中。今年2月，冉启明家里又因电线老化引发火灾，让本就困难的家庭雪上加霜。

就在冉启明一筹莫展之时，邮储银行重庆彭水县支行党支部和驻村干部第一时间召开救助专题会，党员干部们带头捐款捐物，将募集的6000元慰问金及生活物资交到他手上。

据了解，早在2018年，该行员工就跟当地80户贫困户结了“穷亲”，其中也包括冉启明家。为帮助冉启明早日实现房屋重建，驻村干部们一方面为其搭建帐篷，做好临时安置；另一方面，主动与村支两委协作，帮助申请房屋重建手续，募集重建款项。最终，在各方帮助下，冉启明的新家建成了。

为全面贯彻落实脱贫攻坚任务，防控返贫风险，邮储银行重庆分行积极开展“党建＋精准扶贫”活动，坚持每月上门走访对口帮扶家庭，关注贫困户生活中的具体困难，帮助寻找持续稳定的增收项目。

同时，该行通过深入了解建档立卡贫困户的基本生产和金融服务需求信息，结合扶贫主管部门建档立卡信息，对贫困户实施分类管理，精准对接有贷款意愿、有经营项目和还款能力的贫困户，通过扶贫小额信贷将扶贫资金投入到特色产业、民生服务等领域，为贫困户脱贫致富提供有力的信贷支持。

发挥扶贫干部力量 巩固脱贫成果

张华民是邮储银行重庆巫溪支行驻白鹿镇中坝村工作队的一名队员。在中坝村的5年里，他积极服务村民，严格落实各项工作安排，推进“4+1”村风文明行动，助力当地村风村貌改变。

疫情期间，张华民主动请缨到一线开展防疫工作，确保村民“零患者、零感染”。今年7月，中坝村七蟒峡公路被暴雨冲毁，他又第一时间奔赴抢险救灾现场，成为风雨里的“逆行者”，用实际行动解决群众困难。

与此同时，张华民还积极帮助贫困人口返岗复工，通过摸底收集就业意向、及时提供资金支持等方式，帮助贫困劳动力有序返岗就业。他与村支两委共同制定村级集体经济产业项目规划，落实好产业到户政策，通过产业发展带动贫困户持续增收。“自从他来中坝村后，哪家有困难，他就去哪家，为村里人办了不少实事。”说起张华民，村民们纷纷竖起大拇指。

张华民只是邮储银行重庆分行众多扶贫干部中的一员。在全面推进定点扶贫过程中，该行特别注重发挥驻村扶贫干部在精准帮扶环节的重要作用，通过吸纳建档立卡贫困户就业、鼓励贫困人口参股等方式，带动建档立卡贫困户增收致富。截至今年9月末，该行带动服务贫困人口的贷款余额近1.86亿元。

邮储银行重庆分行相关负责人表示，该行将继续发挥好基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，进一步加强扶贫干部队伍建设，深入落实落细定点扶贫，做到善始善终、善作善成，为巩固拓展脱贫攻坚成果积极贡献金融力量。（胡虹、李端、张睿）

(责编：夏晓伦、毕磊)