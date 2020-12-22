原标题：农业银行召开党委会 学习贯彻中央经济工作会议精神

12月21日，农业银行党委书记、董事长周慕冰主持召开党委会，传达学习中央经济工作会议精神，并研究部署贯彻落实的具体措施。

会议认为，中央经济工作会议是在全面建成小康社会胜利在望、全面建设社会主义现代化国家新征程即将开启的重要时刻召开的一次全局性重要会议。全行各级党组织要提高政治站位，深入学习领会，迅速把思想和行动统一到党中央对大局大势的分析判断上来，统一到党中央对明年工作的决策部署上来，深刻把握“五个根本”的规律性认识，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，乘势而上做好明年工作，确保党中央大政方针和各项决策部署在农业银行落地生根、见到实效。

会议强调，要坚持稳字当头，坚决贯彻落实国家宏观调控要求，扎实做好各项金融服务工作。要持续加强深化供给侧结构性改革金融服务，加大信贷结构调整力度，大力支持国家重大区域战略、重大项目工程建设，将更多金融资源向“两新一重”、高端制造业、综合交通、公共卫生、生态保护、城市老旧小区改造等国民经济重点领域和薄弱环节倾斜。要全力做好乡村振兴金融服务，持续加大对国家粮食安全、农业农村现代化、新型城镇化建设、农村改革等领域投入力度，完善巩固脱贫成果的长效机制，在深化“三农”金融服务上不断创新、不断突破、不断提升。要加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持，不断创新金融产品和服务模式，大力发展产业链金融，着力支持一批优质科创企业，为国家科技创新工作注入更多金融资源。要积极发展绿色金融，完善绿色信贷政策体系，推进绿色债券、绿色产业基金等绿色金融创新，服务经济社会发展绿色转型。要大力发展消费金融，持续加大医疗、养老、教育以及现代服务业金融服务，以更大力度拓展民生和消费金融服务。

会议指出，要坚持创新驱动，着力提升金融服务新发展格局的能力。持之以恒推进农业银行数字化转型，加快构建以技术和数据为驱动的金融科技体系，全面提升农行线上金融服务的能力。要从体制、机制、流程、服务等多个维度，进一步深化重点领域改革，增强综合化、国际化、普惠性金融服务能力，全面提升金融服务实体经济质效。

会议强调，要坚持防字托底，统筹抓好发展与安全。始终把防范化解重大金融风险摆在突出位置，健全金融风险预防、预警、处置、问责、制度体系，加强全面风险管理，统筹抓好信用风险、市场风险和流动性风险，确保全行资产质量稳定。要保持案件防控力度不放松，加强合规体系和合规文化建设，落实好现有案防工作机制，对违法违规行为“零容忍”，保障农业银行稳健可持续发展。

会议要求，要坚持党建统揽，毫不动摇坚持党的领导、加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，引导教育全行党员干部增强政治意识，严守政治纪律，锻造政治能力，带头做“两个维护”的坚定拥护者和忠诚执行者。要全面加强基层党组织建设，鼓励引导分支机构党组织创新方式增强组织力，把基层党组织的战斗堡垒作用发挥出来。要大力加强干部队伍建设，突出政治标准，提升专业化水平，增强金融服务新发展格局的本领。要锲而不舍落实中央八项规定精神，持续纠治形式主义，官僚主义，坚决惩治金融腐败，为全行改革发展营造风清气正的政治生态。

会议强调，要加强“两节”期间疫情防控，服从地方政府疫情防控安排，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，严格落实“四早”要求，引导员工加强个人防护，严防疫情反弹。

(责编：夏晓伦、毕磊)