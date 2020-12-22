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国家电投北京公司增资引战签约仪式在京举行

2020年12月22日18:10  来源：人民网-财经频道
 

12月21日，国家电投北京公司增资引战签约仪式在京举行。国务院国资委产权局副局长郜志宇，集团公司党组书记、董事长钱智民，战略投资者代表工商银行总行副行长王景武，中介机构代表中信证券总经理杨明辉出席仪式并致辞，国家电投党组成员、总会计师陈西主持仪式，北京公司党委书记、董事长马国林代表引战方致辞。

仪式上，国家电投、诚通工银基金、国寿资产、农银投资、中银资产与北京公司共同签署《国家电投集团北京电力有限公司之增资协议》。根据协议，此次增资引战共募集外部权益资金43.5亿元，是国家电投今年规模最大的股权融资项目。

钱智民在致辞中表示，国家电投本着长期合作共赢的目标，通过引进重量级投资者，以资本为纽带，在新的公司治理体系和运行机制下，推动清洁能源发展，与投资者共享发展成果。北京公司作为国家电投清洁能源版图的重要组成部分，是国家电投的“零碳名片”。北京公司要通过混改进一步提升公司治理水平，不断优化资产质量，助力国家电投清洁能源产业升级。

据悉，国务院国资委，中央党校，北京市发改委、投资促进服务中心、西城区、经开区等政府机构，工商银行、农业银行、中国银行、中国人寿、中国诚通集团等战略投资者，远景能源、明阳智能等合作企业应邀出席签约仪式。国家电投行政总监兼综合部主任琚立生，资本市场总监关绮鸿，战略部、人资部、计财部、资本部，资本控股、财务公司、北京公司、基金公司负责同志参加上述活动。（许维娜）

(责编：许维娜、乔雪峰)
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