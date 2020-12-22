2020政信产业高峰论坛暨第五届中国PPP投资论坛举办

12月19日，“2020 政信产业高峰论坛暨第五届中国 PPP 投资论坛”在北京石油科技交流中心举行。论坛以”聚合能量·创投未来“为主题，共谋政信产业发展新篇章。

（会议现场）

中央财经大学文化与金融研究中心理事长吕世杰在致辞时表示，政信金融是现代金融业的一个重要细分领域。从中国40多年改革开放实践来看，它既是财政金融体制改革的必然产物，也是地方政府公共信用发展的必然方向。庞大的新基建，已经向社会资本方开放，会释放更多的政信红利。

国务院发展研究中心宏观经济研究部第二研究室副主任、中国财政学会第十届理事会理事李承健围绕《当前形势下的宏观经济研究》，向在场的各位专家学者进行了详细的分析讲述，他指出，2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，要紧紧扭住供给侧改革这条主线，注重需求侧管理，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给的新局面。

圆桌论坛环节，特邀天津金融资产交易所PPP资产交易和管理平台副总经理孙丽萍、国家发改委经济体制改革研究会理事、中国投资协会专家委员林正刚、中国政法大学国家监察研究院政信研究所金融专家邹晓勇、何晓宇，董峰，针对“国内金融行业发展态势、未来30年财富趋势”进行了探讨，并与现场媒体朋友、来宾进行互动，聚焦政信产业发展，展示新时代政信金融行业发展新视角。（实习生黄多）

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