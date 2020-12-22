李关定：全力推进制造业数字化转型 发挥先进企业示范力

人民网宁波12月22日电（记者毕磊 实习生熊隽晗）21日，“创新助推制造业高质量发展”论坛在浙江宁波奥克斯国际工业园创研中心举行。宁波市人民政府副市长李关定在致辞中表示，宁波始终把制造业高质量发展作为全市产业的重要抓手，并提出了推进“246”万千亿级产业集群，将智能制造作为主攻方向，全力推进制造业的数字化转型。

宁波是全国首批沿海对外开放城市，长三角南翼经济中心，“一带一路”的重要枢纽，国家制造强国战略的首个试点示范城市。据李关定介绍，去年宁波市工业总产值超过2万亿，工业增加值5200亿，拥有制造业企业12万家，国家新型工业化产业示范基地5个，国家级产业基地9个，全国制造业的“单打冠军”制造企业39家。

“制造业是国家经济的命脉，制造业的高质量发展，关系到整个经济的高质量发展。”李关定表示，到目前为止，宁波的智能化企业已经达到5450个，市一级的数字化车间和智能工厂项目84个，12个项目被列入了国家级的智能制造项目。宁波还在开展5G+工业互联网的试验，宁波的智能化改善也成为工信部重点改善的八大模式。未来，宁波还将全面推进高水平的国际港口名城建设。

在发言中，李关定肯定了以奥克斯为代表的民营经济的作用。他提出，奥克斯是宁波制造业和民营经济的代表，在宁波市的高质量发展当中奉献了很多的先进经验。

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