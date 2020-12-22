李关定：全力推进制造业数字化转型 发挥先进企业示范力

人民网宁波12月22日电（记者毕磊 实习生熊隽晗）21日，“创新助推制造业高质量发展”论坛在浙江宁波奥克斯国际工业园创研中心举行。宁波市人民政府副市长李关定在致辞中表示，宁波始终把制造业高质量发展作为全市产业的重要抓手，并提出了推进“246”万千亿级产业集群，将智能制造作为主攻方向，全力推进制造业的数字化转型。
宁波是全国首批沿海对外开放城市，长三角南翼经济中心，“一带一路”的重要枢纽，国家制造强国战略的首个试点示范城市。据李关定介绍，去年宁波市工业总产值超过2万亿，工业增加值5200亿，拥有制造业企业12万家，国家新型工业化产业示范基地5个，国家级产业基地9个，全国制造业的“单打冠军”制造企业39家。
“制造业是国家经济的命脉，制造业的高质量发展，关系到整个经济的高质量发展。”李关定表示，到目前为止，宁波的智能化企业已经达到5450个，市一级的数字化车间和智能工厂项目84个，12个项目被列入了国家级的智能制造项目。宁波还在开展5G+工业互联网的试验，宁波的智能化改善也成为工信部重点改善的八大模式。未来，宁波还将全面推进高水平的国际港口名城建设。
在发言中，李关定肯定了以奥克斯为代表的民营经济的作用。他提出，奥克斯是宁波制造业和民营经济的代表，在宁波市的高质量发展当中奉献了很多的先进经验。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】