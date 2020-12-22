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王雷：我国已经进入世界家电强国之列

2020年12月22日18:37  来源：人民网-财经频道
 

人民网宁波12月22日电 （记者乔雪峰）21日，由人民网财经与奥克斯联合主办的“创新助推制造业高质量发展”论坛在浙江宁波举行，中国家电协会秘书长王雷在论坛上表示，进入21世纪，随着改革开放不断深入和人民生活水平的不断提升，我国家电行业迎来了蓬勃发展期，国内涌现了大量优秀家电制造企业以及企业家，家电的普及水平和社会保有量大幅提高。

王雷表示，家电作为中国制造业的重要组成部分，是最具竞争力的十个产业之一，同时它也是离民众生活最近的一个产业。“我们从过去的买不起、买不到的那些冰箱、空调、洗衣机，也开始通过改革开放、通过家电业的兴起，进入到老百姓的家里。”

当前，科技创新成为了高质量发展的重要途径之一。对此，王雷表示，今年是“十三五”的收官之年，中国已经进入世界家电强国之列，实现了家电业的“十三五”发展目标。

王雷表示，以空调为例，我国空调产量数以亿计，每年出口5000多万台，不仅规模非常大，我国空调的技术创新在全球范围内也是最活跃的，特别是人工智能技术、清洁技术、节能技术、舒适性技术等都有了较快的发展，是技术创新的热点和突破创新的重要方向。

“奥克斯对于创新和技术的重视，是它获得成功的关键。”王雷表示，奥克斯在营销模式上也非常创新，其推出的“直卖模式”颠覆了之前的经销商模式，大大提升了整体运营效率。

在推动制造业高质量发展的过程中，除了产品和技术创新，企业是否还需要来自政府层面的支持呢？王雷表示，其实科技能力、科技创新，还有政府的支持，是一座城市发展的非常重要的动力源泉。“对每个城市来讲，能不能科技创新，代表了这个城市的活力怎么样。”

王雷进一步指出，实际上，政府在营商环境、政策支持等很多方面可以为企业，特别是制造企业提供发展空间和机遇。制造业企业在这种支持下，可以更好的融合工业互联网、大数据、人工智能这样一些时代前沿技术，增强企业的创新能力，实现突破创新。

(责编：夏晓伦、刘阳)
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