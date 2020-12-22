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报告称灵活用工招聘、求职需求均呈现上涨趋势

2020年12月22日18:54  来源：人民网-财经频道
 

疫情影响下，零工经济、平台经济日益活跃，成为吸纳更多劳动者就业，缓解就业压力的新方式。为深度解码灵活用工市场，58同城招聘研究院日前发布了《中国灵活用工市场研究报告》（以下简称《报告》），数据显示，近年来，全国灵活用工招聘、求职需求均呈现上涨趋势，租赁和商务服务业招聘需求占灵活用工市场总量的36.43%。

《报告》显示，近几年，全国灵活用工招聘需求平均同比增速18.42%，灵活用工招聘需求在整体招聘需求中的占比均在20%以上；求职需求平均同比增速超40%,，灵活用工求职需求在整体求职需求中的占比由2016年的15.22%增加到2019年的29.85%。

数据还显示，今年前三季度，租赁和商务服务业灵活用工招聘需求活跃，占需求总量的36.43%，同比上升13.37个百分点。批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，也提供了丰富的灵活就业岗位，灵活用工招聘需求分别占需求总量的21.11%和10.15%。

与此同时，根据58同城数据，批发和零售业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业灵活用工需求旺盛，分别占需求总量的27.81%、21.38%和16.25%。疫情期间，部分求职者利用闲暇时间兼职，像司机类职位因工作量弹性大、时间自由度高、收入可控等因素吸引了众多求职者。从城市分布维度来看，58同城招聘研究院报告显示，今年前三季度，北京、成都、深圳位居灵活用工招聘需求活跃城市TOP 3。

《报告》显示，从灵活用工岗位数据上看，今年前三季度，快递员、分拣员和送餐员灵活用工招聘需求活跃，分别占需求总量的21.64%、16.6%和12.4%。

在求职方面，今年前三季度，货运司机、商务司机和快递员灵活用工求职需求旺盛。其中，货运司机灵活用工求职需求占总需求量的42.08%，商务司机和快递员占比分别超20%和10%。与去年同期相比，分拣员的灵活用工求职需求快速上升，达到63.02%，其次是保洁，同比增幅超过45%。

从灵活用工整体的行业需求来看，灵活用工招聘需求主要集中在餐饮配送、家政服务、共享交通、物流仓储、数字营销、直播/短视频6大领域。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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