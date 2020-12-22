京东自有品牌：把供应链真正打造成价值链

原标题：京东自有品牌2020合作伙伴大会召开：把供应链真正打造成价值链

12月21日，在“聚力·融生”京东自有品牌合作伙伴大会上，京东自有品牌宣布推出面向合作伙伴的“产业带CEO计划”，以京东数智化社会供应链为依托，通过共创(Co-create)、赋能(Empower)、开放(Open) 长期绑定战略合作伙伴，助推工厂实现数字化转型升级，共同为消费者和产业创造更大价值。

京东集团高级副总裁、京东自有品牌业务负责人王笑松

京东京造用户数、订单量均同比增4倍 2021年定下再增3倍目标

京东自有品牌依托京东数智化社会供应链，以及超过4亿活跃用户群体，精准把握用户的真实消费需求和痛点，以“S2B2C模式、产品和服务双重矩阵、C2M赋能”三大能力，搭建起了满足消费需求多元化的品牌矩阵。核心品牌京东京造主打全品类，秉承实用美学，提升了大众商品的品质空间；佳佰专注于居家生活品类，为消费者提供高品质、个性化、“一站式”的生活场景方案；LATIT是运动品牌，倡导运动的便捷感和时尚感；惠寻则是京东体系化下沉的重要品牌成果之一，力求以“低价不低质”的理念，为下沉新兴市场带来极致性价比的产品和服务。

在渠道方面，据京东自有品牌渠道拓展部总经理马赋杰介绍，京东自有品牌已经构建起涵盖线上电商平台，包括七鲜、京东便利店、京东京造X宁波万达华美酒店等在内的线下门店，大客户渠道，直播和社交电商等新场景的全渠道布局，成为链接制造工厂与消费者、帮助消费者传递需求的“中台”。

京东自有品牌渠道拓展部总经理马赋杰

以品牌矩阵和全渠道布局为抓手，京东自有品牌打造了多元的合作模式，可为合作伙伴提供包括产品定位、研发设计、定价、品牌使用、营销推广、渠道销售等在内的全链条服务。具体来说，在供应链上游，京东自有品牌洞察消费者需求，辅助工厂进行C2M反向定制，实现不同品牌定位的产品精准开发；在供应链下游，通过覆盖全网电商平台和全国绝大部分区域的全渠道赋能，实现多元渠道的精准营销。京东京造总经理汤恒晟表示，2021年将与合作伙伴共享信息，共建能力，共同实现再增3倍的新目标。

京东自有品牌成制造商“借船出海”的高投入产出选择

京东自有品牌的背后，是京东秉持多年的供应链逻辑。

10多年前，京东提出了“ 十节甘蔗”理论，把消费品零售的价值链分为创意、设计、研发、制造、定价、营销、交易、仓储、配送、售后10 个环节。其中，前5个环节归品牌商，后5个环节归零售商。京东不止做交易平台，还把业务延伸至仓储、配送、售后、营销等其他环节，用承担更多角色的方式来创造价值、获得回报。

会上，京东集团首席战略官廖建文表示，作为以供应链为基础的技术与服务企业，京东将沿着从国内到海外、从商品到服务、从To C到To B、从物理到数智、从交易仓配等后五节“甘蔗”到设计研发等前五节“甘蔗”的路径，构建包含“商品供应链、服务供应链、物流供应链和数智供应链”在内的数智化社会供应链，同时构建能力生态、业务生态和平台生态，以开放的心态和生态与合作伙伴紧密链接。

京东集团首席战略官廖建文博士

京东自有品牌，正是京东从后五节“甘蔗”到前五节“甘蔗”的突破口之一。自有品牌不止是商品、渠道，还包括对用户需求变化的掌握和不断拓展的服务边界。借助京东数智化社会供应链，京东自有品牌将助力合作伙伴读懂用户需求、改造厂牌获得品牌溢价、拓宽消费市场，实现可持续增长。

把供应链打造成价值链 京东自有品牌推“产业带CEO计划”

京东自有品牌体系下的四大品牌各有侧重，几乎涵盖了人们生活中绝大多数场景，与京东自有品牌合作，依托京东数智化社会供应链能力，生产出贴合消费者需求的爆品，对制造商而言显然是一条完成数字化改造的“捷径”。

京东自有品牌“产业带CEO计划”应势而生。

C是共创（Co-create)，E是赋能(Empower)，O是开放(Open)，借助技术的力量，京东自有品牌为工厂打造了一个“虚拟CEO”。以京东数智化社会供应链为依托，自有品牌向优质工厂开放京东在选品、品牌孵化、用户运营、渠道渗透、供应链孵化等方面的能力，共创“以用户为中心”的C2M产业链模式及更多“用户所想”的产品和服务，全方位赋能工厂实现数字化转型，加速制造业的数智化升级，与产业带合作伙伴共同向智能制造迈进，从而推动产业互联网在产业带的落地和深化，同时，也为消费者带来更多高性价比的源头厂货。

京东自有品牌这种数智化供应链的能力，以及线上线下的全渠道零售资源，能够弥补传统制造商在数字化领域的不足。

(责编：毕磊、夏晓伦)