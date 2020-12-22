人民网>>财经>>产业

京东自有品牌：把供应链真正打造成价值链

2020年12月22日20:29  来源：新华网
 
原标题：京东自有品牌2020合作伙伴大会召开：把供应链真正打造成价值链

　　12月21日，在“聚力·融生”京东自有品牌合作伙伴大会上，京东自有品牌宣布推出面向合作伙伴的“产业带CEO计划”，以京东数智化社会供应链为依托，通过共创(Co-create)、赋能(Empower)、开放(Open) 长期绑定战略合作伙伴，助推工厂实现数字化转型升级，共同为消费者和产业创造更大价值。

　　京东集团高级副总裁、京东自有品牌业务负责人王笑松

　　京东京造用户数、订单量均同比增4倍 2021年定下再增3倍目标

　　京东自有品牌依托京东数智化社会供应链，以及超过4亿活跃用户群体，精准把握用户的真实消费需求和痛点，以“S2B2C模式、产品和服务双重矩阵、C2M赋能”三大能力，搭建起了满足消费需求多元化的品牌矩阵。核心品牌京东京造主打全品类，秉承实用美学，提升了大众商品的品质空间；佳佰专注于居家生活品类，为消费者提供高品质、个性化、“一站式”的生活场景方案；LATIT是运动品牌，倡导运动的便捷感和时尚感；惠寻则是京东体系化下沉的重要品牌成果之一，力求以“低价不低质”的理念，为下沉新兴市场带来极致性价比的产品和服务。

　　在渠道方面，据京东自有品牌渠道拓展部总经理马赋杰介绍，京东自有品牌已经构建起涵盖线上电商平台，包括七鲜、京东便利店、京东京造X宁波万达华美酒店等在内的线下门店，大客户渠道，直播和社交电商等新场景的全渠道布局，成为链接制造工厂与消费者、帮助消费者传递需求的“中台”。

　　京东自有品牌渠道拓展部总经理马赋杰

　　以品牌矩阵和全渠道布局为抓手，京东自有品牌打造了多元的合作模式，可为合作伙伴提供包括产品定位、研发设计、定价、品牌使用、营销推广、渠道销售等在内的全链条服务。具体来说，在供应链上游，京东自有品牌洞察消费者需求，辅助工厂进行C2M反向定制，实现不同品牌定位的产品精准开发；在供应链下游，通过覆盖全网电商平台和全国绝大部分区域的全渠道赋能，实现多元渠道的精准营销。京东京造总经理汤恒晟表示，2021年将与合作伙伴共享信息，共建能力，共同实现再增3倍的新目标。

　　京东自有品牌成制造商“借船出海”的高投入产出选择

　　京东自有品牌的背后，是京东秉持多年的供应链逻辑。

　　10多年前，京东提出了“ 十节甘蔗”理论，把消费品零售的价值链分为创意、设计、研发、制造、定价、营销、交易、仓储、配送、售后10 个环节。其中，前5个环节归品牌商，后5个环节归零售商。京东不止做交易平台，还把业务延伸至仓储、配送、售后、营销等其他环节，用承担更多角色的方式来创造价值、获得回报。

　　会上，京东集团首席战略官廖建文表示，作为以供应链为基础的技术与服务企业，京东将沿着从国内到海外、从商品到服务、从To C到To B、从物理到数智、从交易仓配等后五节“甘蔗”到设计研发等前五节“甘蔗”的路径，构建包含“商品供应链、服务供应链、物流供应链和数智供应链”在内的数智化社会供应链，同时构建能力生态、业务生态和平台生态，以开放的心态和生态与合作伙伴紧密链接。

　　京东集团首席战略官廖建文博士

　　京东自有品牌，正是京东从后五节“甘蔗”到前五节“甘蔗”的突破口之一。自有品牌不止是商品、渠道，还包括对用户需求变化的掌握和不断拓展的服务边界。借助京东数智化社会供应链，京东自有品牌将助力合作伙伴读懂用户需求、改造厂牌获得品牌溢价、拓宽消费市场，实现可持续增长。

　　把供应链打造成价值链 京东自有品牌推“产业带CEO计划”

　　京东自有品牌体系下的四大品牌各有侧重，几乎涵盖了人们生活中绝大多数场景，与京东自有品牌合作，依托京东数智化社会供应链能力，生产出贴合消费者需求的爆品，对制造商而言显然是一条完成数字化改造的“捷径”。

　　京东自有品牌“产业带CEO计划”应势而生。

　　C是共创（Co-create)，E是赋能(Empower)，O是开放(Open)，借助技术的力量，京东自有品牌为工厂打造了一个“虚拟CEO”。以京东数智化社会供应链为依托，自有品牌向优质工厂开放京东在选品、品牌孵化、用户运营、渠道渗透、供应链孵化等方面的能力，共创“以用户为中心”的C2M产业链模式及更多“用户所想”的产品和服务，全方位赋能工厂实现数字化转型，加速制造业的数智化升级，与产业带合作伙伴共同向智能制造迈进，从而推动产业互联网在产业带的落地和深化，同时，也为消费者带来更多高性价比的源头厂货。

　　京东自有品牌这种数智化供应链的能力，以及线上线下的全渠道零售资源，能够弥补传统制造商在数字化领域的不足。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved