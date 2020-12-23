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虹桥品汇助力展商变客商、展品变商品

承接放大进博会效应(消费万花筒)

齐志明  朱  菁

2020年12月23日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　西班牙火腿、马来西亚榴莲、意大利奶酒、法国童装、土耳其玻璃制品……走进上海虹桥进口商品展示交易中心（以下简称“虹桥品汇”），琳琅满目的各国商品让人流连忘返。

　　虹桥品汇，是承接和放大进博会效应的常年展示交易平台，由5万平方米的保税物流中心、21万平方米的保税展销中心（在建）和40万平方米的展贸办公空间构成，入驻商品达到2000多个品牌。“我们立足于‘与全球商人零距离、与全球商品零时差’，努力打造进口商品集散地和上海购物新地标。”经营虹桥品汇的东方国际（集团）有限公司董事长童继生说。

　　为了更快地实现集聚效应，虹桥品汇为进博展品提供免租金、免入场费、统一装修、统一收银导购“两免两统一”服务，同时通过严控品质和压缩中间环节，使消费者能够得以用海外同价、国内低价购买到高品质的进博会同款商品。

　　与传统商业体相比，虹桥品汇最大的特色在于依托保税物流中心，实现“前店后仓”的保税展示交易模式。去年11月，俄罗斯百年伏特加品牌“太子伯郎”在看到进博会相关报道后找到虹桥品汇了解入驻事宜。后来，“太子伯郎”在虹桥品汇注册了企业、租用了办公室。今年10月，“太子伯郎”全国首店在虹桥品汇食品馆闪亮登场。

　　日本北海道Forsetlee株式会社连续参加了三届进博会，首次参展只带了2款北海道大米，不知道怎样开拓中国市场。虹桥品汇整合相关资源，帮助该企业将北海道大米打入久光百货、高岛屋等商场，并举办了多场“日本物产节”。

　　为践行长三角一体化发展战略，虹桥品汇已先后建立了杭州、合肥、嘉兴、黄山等分中心，并在苏州、常州、常熟、盛泽等地举办快闪活动，为进博展商架起联通长三角市场的桥梁，也让长三角消费者能够以国内低价买到“新、特、优”的进口商品。在上海各大商圈，今年虹桥品汇已举办近200场快闪活动。今年进博会期间，虹桥品汇主办了10多场直播带货，加上品牌方自办的直播，累计直播近60场，累计销售金额超过1000万元。虹桥品汇还通过商旅文会结合，塑造和推广品牌，意大利文化节、希腊文化节、海洋文化节、保税仓直播等活动都引起热烈反响。

　　童继生表示，虹桥品汇将通过细致入微的全流通服务，不断助力展商变客商、展品变商品。在虹桥商务区和闵行区的支持下，《关于支持虹桥进口商品展示交易中心的政策意见》近期出炉，将推动更多品牌落户虹桥品汇。“虹桥品汇将进一步发挥平台公益性功能，加速打造进口商品集散地。”童继生说。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月23日 19 版）
(责编：胡永秋、岳弘彬)
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