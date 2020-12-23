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中国服务外包发展势头好

本报记者  王俊岭

2020年12月23日05:41  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　记者日前从商务部了解到，2020年1—11月，中国企业承接服务外包合同额12977.9亿元人民币（币种下同），执行额9226亿元，同比分别增长12.9%和16.4%。其中，承接离岸服务外包合同额7658.8亿元，执行额5629.9亿元，同比分别增长11.5%和16.6%。若以美元计算，1—11月承接服务外包合同额1878.6亿美元，执行额1335.1亿美元，同比分别增长10.3%和13.7%，其中承接离岸服务外包合同额1105亿美元，执行额815.1亿美元，同比分别增长8.2%和14%。

　　与此同时，商务部服贸司负责人就当前服务外包的具体特征作了介绍：

　　从结构看，1—11月，中国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）、知识流程外包（KPO）执行额分别为2601.4亿元、881.4亿元和2147.1亿元，同比分别增长16.4%、14.4%和17.8%；承接集成电路和电子电路设计外包离岸执行额399亿元，同比增长54.7%；承接医药和生物技术研发外包离岸执行额387.4亿元，同比增长26.4%。

　　从市场看，1—11月，中国企业承接美国、中国香港、欧盟、日本、新加坡和韩国离岸外包执行额分别为1263.7亿元、968.5亿元、891.3亿元、516.6亿元、308.6亿元和293.3亿元，同比分别增长29.4%、17.6%、11.1%、13.9%、15.7%和25.8%，合计占中国离岸服务外包执行额75.3%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额991.2亿元，同比增长8.1%。

　　从地区看，1—11月，长三角区域承接离岸服务外包执行额2979.2亿元，同比增长18.5%，占全国52.9%；京津冀地区承接离岸外包执行额404.4亿元，同比增长12.5%；粤港澳大湾区承接离岸服务外包执行额775亿元，同比增长16.4%。31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额4676亿元，同比增长13.7%，占全国83.1%。

　　从企业看，1—11月，民营企业承接离岸服务外包执行额1377.2亿元，同比增长25.1%，高于全国平均增速8.5个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额2510.9亿元，同比增长11.9%，占全国的44.6%。

　　从就业看，截至2020年11月，中国服务外包产业累计吸纳从业人员达1257.8万人，其中大学以上学历801万人，占63.7%。今年1-11月，服务外包产业新增从业人员85.8万人，其中大学以上学历50.9万人，占比达到59.3%。

　　“今年以来，中国克服新冠肺炎疫情的冲击，经济运行逐步恢复常态，有望成为今年全球主要经济体中唯一实现正增长的经济体。”商务部新闻发言人高峰说，中方将进一步提升开放型经济水平，在更高层次上扩大市场开放，为全球经济的恢复和增长作出积极贡献。

(责编：胡永秋、岳弘彬)
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