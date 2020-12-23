中国主动承担应对气候变化国际责任（锐财经）

位于湖北省宜昌市秭归县县城的木鱼岛公园，如今成为当地生态旅游的重要景点。图为12月20日，无人机拍摄的木鱼岛公园美景。

吴令剑摄（人民视觉）

近年来，甘肃省临夏回族自治州临夏县因地制宜发展蔬菜、花卉、果品等特色种植，有力促进农业增效和农民增收。图为12月21日，工人在百益现代农业园区植物工厂里查看花卉长势。

史有东摄（人民视觉）

加快推动绿色低碳发展、持续改善生态环境质量……促进经济社会发展全面绿色转型。近期通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，单独用一个部分部署推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。“十四五”时期，推动绿色发展怎么做？在12月22日举行的国新办发布会上，生态环境部有关负责人进行了介绍。

2020年目标提前超额完成

天更蓝、水更清、绿色更多，这几年，污染防治力度加大，生态环境明显改善，许多人都有实际体会。生态环境部副部长庄国泰在会上介绍，目前“十三五”规划纲要确定的9项约束性指标和污染防治攻坚战阶段性目标任务超额圆满完成，对外承诺的到2020年目标提前超额完成，蓝天、碧水、净土三大保卫战取得重要成效，生态保护和修复持续推进，应对气候变化工作取得积极进展。

“总体上看，这五年是迄今为止我国生态环境保护成效最大、生态环境保护事业发展最好的五年，人民群众生态环境获得感显著增强，全面建成小康社会生态环境目标如期高质量完成，厚植了全面建成小康社会的绿色底色和成色。”庄国泰说。

但在看到成绩的同时，促进经济社会发展全面绿色转型仍然面临严峻挑战。庄国泰说，总的来看，我国保护与发展长期矛盾和短期问题交织，生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，最突出的是“三个没有根本改变”。即以重化工为主的产业结构、以煤为主的能源结构和以公路货运为主的运输结构没有根本改变，污染排放和生态保护的严峻形势没有根本改变，生态环境事件多发频发的高风险态势没有根本改变，生态环保任重道远。

结构调整助推绿色发展

“十四五”期间推动绿色发展具体怎么做？

“总体来说，就是要充分发挥生态环境保护的引导、优化、倒逼和促进作用。”庄国泰说，要以布局优化和结构调整、效率提升为重点任务，以制度完善、政策激励、技术创新为主要手段，认真抓落实、推动高质量发展。

这当中，注重结构调整，加快推进形成绿色生产生活方式非常关键。结构调整重点涉及四个方面：在空间结构调整方面，大力推动“三线一单”，“三线”即生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，“一单”就是生态环境准入清单。要实施生态环境分区管控，构建国土空间开发保护新格局。

产业结构调整方面，加快落后低效和过剩产能淘汰，控制高耗能行业新增产能规模。推动高污染企业搬迁入园或者依法关闭，大力推进重点行业、重点领域的绿色化改造，构建企业和社会的绿色供应链。

能源结构调整方面，推动清洁低碳能源成为能源消耗增量主体、降低煤炭消费总量。运输结构调整方面，鼓励新能源汽车使用，包括在远距离运输中加快形成以铁路和水路为主的新格局。

积极应对气候变化、加强生态保护监管、构建现代环境治理体系等也是推动绿色发展的重要工作。“要坚持以改善生态环境质量为核心，方向不变、力度不减，延伸深度、拓宽广度，深入打好污染防治攻坚战。”庄国泰说。

把降碳作为绿色转型总抓手

近日，碳排放话题再次成为焦点。日前召开的中央经济工作会议明确提出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。

这一目标意味着什么？“这彰显了中国积极应对气候变化、走绿色低碳发展道路的坚定决心，也体现了中国主动承担应对气候变化的国际责任。”庄国泰说。

但这同样是一项艰巨的任务。“作为最大的发展中国家，我们还面临着经济发展、改善民生、消除贫困、治理污染等一系列任务。我国从碳达峰到碳中和的时间只有30年左右，与发达国家相比，大大缩短了这个历程，挑战是巨大的。”

庄国泰指出，为实现这个目标，需要大力推动经济结构、能源结构、产业结构低碳转型；要提高能效；在发展非化石能源和增强碳汇方面做更多工作。

以发展非化石能源来说，数据显示，2019年中国非化石能源消费比重达到15.3%，预计今年年底，非化石能源消费比重达到15.8%。“‘十四五’期间我们将进一步创新发展方式，加快清洁能源开发利用，推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体，更大幅度提高清洁能源消费比重。”国家能源局局长章建华说。

庄国泰介绍，目前有关部门正抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰的行动方案，将把降碳作为促进经济社会全面绿色转型的总抓手，加快建设碳交易市场，实实在在地推动绿色低碳发展。

(责编：胡永秋、岳弘彬)