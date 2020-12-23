天然气产量增超100亿立方米

新华社北京12月22日电 （记者刘羊旸）国家能源局局长章建华22日表示，我国天然气产量连续4年增产超过100亿立方米，今年预计产量超过1860亿立方米。

章建华在当日召开的全国能源工作会上表示，我国原油产量连续两年企稳回升，今年预计达1.94亿吨，长庆、渤海海域、塔里木油田产量均实现历史性跨越；非常规油气资源规模化开发成为新的增长点。

章建华还表示，当前，我国能源消费呈现出“四增”的良好态势：清洁能源在能源消费增量中的份额增长到65%以上，非化石能源占能源消费总量比重增长到15.8%，天然气消费年均增速超过10%，电力占终端能源消费比重增长到约27%。

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