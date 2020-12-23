天然气产量增超100亿立方米

新华社北京12月22日电 （记者刘羊旸）国家能源局局长章建华22日表示，我国天然气产量连续4年增产超过100亿立方米，今年预计产量超过1860亿立方米。
章建华在当日召开的全国能源工作会上表示，我国原油产量连续两年企稳回升，今年预计达1.94亿吨，长庆、渤海海域、塔里木油田产量均实现历史性跨越；非常规油气资源规模化开发成为新的增长点。
章建华还表示，当前，我国能源消费呈现出“四增”的良好态势：清洁能源在能源消费增量中的份额增长到65%以上，非化石能源占能源消费总量比重增长到15.8%，天然气消费年均增速超过10%，电力占终端能源消费比重增长到约27%。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】