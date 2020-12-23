12月22日， 2020奥克斯空调全国核心客户营销峰会在宁波举行。奥克斯集团董事长郑坚江对合作伙伴一直以来给予奥克斯的信赖和支持表达了感谢并表示：“在双循环新发展格局下，企业保持高速、可持续发展，我认为核心在于把产品做好、把消费者服务好、让经销商伙伴赚到钱。”

以技术创新打磨产品 加速占领智造赛道

此前，在奥克斯举行的“创新助推制造业高质量发展”圆桌研讨会探讨了十四五规划下宁波市制造业高质量发展的“制胜之匙”——智造。奥克斯空调表示将紧跟时代脉搏，从智能产品和智能生产两个维度布局智能化，加速奔跑在“智造”赛道上。

资料显示，奥克斯空调近三年来在品质创新上的投入累计超过30亿元，目前旗下智能化产品占比达80%。未来，奥克斯空调将围绕A、U、X三大系列，以外观、节能、舒适、健康、智能5大方向为主线，持续驱动产品创新。

此外，截至目前，奥克斯已在全球范围内建立起完善的研发生产体系，包括宁波、珠海、杭州、南京、日本5个研发中心以及宁波（3家）、南昌、天津、马鞍山、郑州（在建）、泰国、巴西、印尼10个生产基地，其中空调年产能超过3700万套。

值得一提的是，2020年奥克斯空调在技术研发领域取得突破，创新发布了清芯净机芯可拆洗空调。作为奥克斯空调技术创新的最新成果，该款空调拥有1300项技术专利，打破了传统空调机芯不可拆卸的结构设计，其整机采用卡扣式设计，用户徒手即可将包括空调外壳、风道、风叶及风轮等在内的组件拆卸下来并直接用水冲洗，可实现深层清洁。此外，该款空调还具有57℃高温除菌、智能光敏等特性。

以品质推进生产 不断夯实智造实力

除了在智能产品方面持续精进，奥克斯空调近年来也致力于在生产方面推动信息化、自动化，旨在通过打造、“黑灯车间”、“产品不落地”、“智慧工厂”等智能化生产环节，实现敏捷交付，为客户提供高质量产品。

截至目前，奥克斯空调建立起六大信息系统，可实现数据自动采集、生产全流程信息互联。其自主研发的智能排产系统支持订单精准匹配、高效排产，极大提升了交付效率。此外，奥克斯空调还建立了全智能钣金冲压线，在钣金、注塑、两器、总装等生产流程方面的自动化覆盖率达到行业领先的76%，进一步夯实了自身的智造实力。

一直以来，物流作为家电生态圈内与生产息息相关的后续环节，备受经销商伙伴关注。为了给予经销商伙伴更高效的交付体验，奥克斯空调已成功建立起配送时效不超过30个小时的物流体系。该物流体系采用智能仓储，可让产品入库时实现精准指引、发货时快速定位，而辐射全国的700余条干线物流则进一步保证了其产品从生产、仓储到门店的高时效性。

郑坚江说，随着家电行业与大数据、人工智能、物联网等技术的融合进一步加深，奥克斯空调将依托5G技术，将这些技术充分运用至仿真制造虚拟验证、物料信息智能识别等生产场景中，为推动智造不断升级赋能。与此同时，奥克斯空调将继续依托贯穿研发、来料、制程、售后的全流程TQM质量管理体系，通过严守领先标准、严格测试新品、严选优质物料、严检生产流程，更好地保障产品品质。

郑坚江还表示，奥克斯空调正在全球范围内积极探索关于“智造”的更多可能，致力于让人们拥抱智慧健康生活。立足这一企业基调，奥克斯空调将继续秉持“用户需求是最高标准”，与经销商伙伴持续推进核心业务的稳步提升，同时以更卓越的产品，助推家电行业高质量发展。（毕磊）

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