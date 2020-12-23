国家电网公司三地抽水蓄能电站工程开工

12月23日，山西浑源、浙江磐安、山东泰安二期抽水蓄能电站项目集中开工动员大会在京召开。据了解，“十三五”以来，包括本次开工建设的3项抽水蓄能电站工程，国家电网已累计开工建设21项抽水蓄能电站工程，装机容量2853万千瓦。

国家电网相关负责人表示，山西浑源等3座抽水蓄能电站总投资267.17亿元，总装机容量450万千瓦，山西浑源、浙江磐安2座电站计划于2028年竣工投产，泰安二期电站计划于2029年竣工投产。其中，山西浑源抽水蓄能电站，位于山西省大同市浑源县，装机容量150万千瓦，安装4台37.5万千瓦可逆式水泵水轮发电机组，以500千伏线路接入山西电网，工程总投资89.23亿元；浙江磐安抽水蓄能电站，位于浙江省金华市磐安县，装机容量120万千瓦，安装4台30万千瓦可逆式水泵水轮发电机组，以500千伏电压接入浙江电网，工程总投资76.08亿元；山东泰安二期抽水蓄能电站，位于山东省泰安市徂徕镇，装机容量180万千瓦，安装6台30万千瓦可逆式水轮发电机组，以500千伏线路接入山东电网，工程总投资101.86亿元。

抽水蓄能具有调峰、调频、调相、储能、系统备用和黑启动等“六大功能”和容量大、工况多、速度快、可靠性高、经济性好等“五大技术经济优势”，在保障大电网安全、促进新能源消纳、提升全系统性能中发挥着“三大基础作用”，有着显著的基础性、综合性、公共性特征，具备“源网荷储”全要素特性，是能源互联网的重要组成部分，是推动能源转型发展的重要支撑。

上述负责人表示，综合来看，山西浑源、浙江磐安、山东泰安二期等3座抽水蓄能电站经济、社会、环境效益显著。

目前，我国已经建成潘家口、十三陵、天荒坪、泰安、宜兴等一批大型抽水蓄能电站。而国家电网抽水蓄能电站在运、在建规模分别达到2066万千瓦、4163万千瓦。国家电网并网风电、太阳能发电装机合计已近4亿千瓦。

国家电网方面表示，随着风电、太阳能发电等新能源快速发展，这必然要求系统调节能力和保障手段的同步增强。加快建设抽水蓄能电站在构建新发展格局、保障能源电力安全、促进清洁能源消纳、实现碳达峰和碳中和目标、促进大气污染防治中的战略意义和全局影响将更加凸显。（许维娜）

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