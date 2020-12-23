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年轻潮牌黑鲸联手《昆仑决》 引爆中国搏击潮文化

2020年12月23日16:09  来源：中国网
 
原标题：2021昆仑决破圈时尚产业 联手年轻潮牌黑鲸真会玩

12月18日，“2021昆仑决俱乐部职业联赛战略发布会”在安徽举行。本次发布会正式公布了2021年昆仑决赛事体系及赛制。值得一提的是，本次发布会签约年轻潮牌黑鲸成为全新战略合作伙伴。黑鲸将在未来与昆仑决开展包括但不限于产品联名、资源整合、文化共建等方面的深度合作。

2021昆仑决俱乐部职业联赛战略发布会现场

携手昆仑决，重新定义中国搏击潮文化

一直以来，武术都是我国的国粹，而自由搏击是汲取包括中国传统武术精华在内的现代搏击技法。去年夺得中国首条UFC金腰带的女拳王张伟丽就是从昆仑决中脱颖而出的优秀选手。作为享誉世界的中国原创自由搏击品牌，昆仑决每一站巡回系列赛都能引起广泛的关注与支持。

此次黑鲸与《昆仑决》的合作，既是弘扬传统文化国粹精华，更是看好年轻人的武侠梦与英雄梦，将潮牌文化与自由搏击的文化融合，展现出了蓬勃的双赢活力。黑鲸与《昆仑决》的合作并不单单只是品牌、渠道与服饰的联合，更是是表达自我的潮牌与永不言败的自由搏击赛场，恰到好处的交汇桥梁。

和《昆仑决》战在一起的黑鲸，正尝试从自由搏击的勇气与热血中，找出与年轻用户融合聚变的全新爆点，再次掀起年轻狂潮！

紧跟年轻力量，黑鲸擅长和年轻人玩到一起

诞生于2017年的黑鲸，擅长通过对内外精神气质的包装呈现，深入挖掘每个年轻人内心深处关于“梦想”与“成长”的宏大力量。它不但积极探索新青年着装风格，展现从心而动、游刃有余的青春之美。更以多元的年轻社群文化为起点，诠释时代潮流语言，使之拥有超出期待的时尚潮流元素与个性表达。

从诞生之初，黑鲸就致力于和年轻人玩到一起。从赞助《奇葩说》点赞年轻人不甘流俗的新鲜想法；到携手DOTA与王者荣耀联赛，带领年轻战队一次次向胜利发起挑战；再到《下一站传奇》中，洋溢着年轻人青春热血的澎湃气息；携手斗鱼嘉年华与《镇魂街2》大秀年轻风采……黑鲸不断入局综艺、动漫、游戏产业，总能抓住年轻群体的嗨点，站在年轻力量最前沿的地方。

鹿晗、关晓彤“定情作”、青春热血格斗剧《甜蜜暴击》是昆仑决创新IP路上勇敢迈出的破界尝试，尽管口碑平平，却也勇气可嘉。那么，当大胆的昆仑决遇上时尚产业有态度的潮牌黑鲸，这个擅长和年轻人玩到一起的服装品牌，会一起给我们带来怎么样的惊喜呢？让我们拭目以待！

(责编：车柯蒙、孙阳)
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