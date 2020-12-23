2020中德智能制造合作发展与展望论坛举行

2020年12月22日，由中国电子学会、中德智能制造联盟专家委员会、北京市顺义区人民政府主办，顺义区经济和信息化局、中德智能制造产业协会承办，智汇工业协办，欧盟中国城市发展委员会、中国数字经济百人会支持的2020（第五届）中德智能制造合作发展与展望论坛暨中德智能制造产业协会成立揭牌仪式在北京国测国际会议会展中心举行。

会议现场

本次峰会以“中德携手·智造未来”为主题，依托中德智能制造联盟专家委员会，积极打造联动的中德国际合作平台，有序对接德国优质制造企业和项目资源，切实带动区域产业结构升级与经济转型发展。

峰会上，工业和信息化部信息技术发展司二级巡视员王少朋表示，中国和德国互为全方位战略合作伙伴，也是最重要的贸易伙伴，双边关系总体方案保持高位运行。未来，中德双方的合作将更加紧密。

顺义区区委常委、副区长徐晓俊指出，在“两区”建设机遇下，为顺义提供了投资贸易更加自由化便利化的发展环境。今天的顺义，经济结构不断优化、城市功能日臻完善、生态环境更加优美、社会事业全面进步，已成为首都发展基础坚实、潜力最大的地区之一。

他希望以举办此次活动为契机，牢牢把握经济全球化的发展方向，积极引进培育一批“隐形冠军”“独角兽”企业，希望顺义的企业家继续弘扬心无旁骛、专注专一的工匠精神，积极开拓创新，早日实现跨越发展。

工业和信息化部产业政策司原巡视员辛仁周以推进智能制造，促进制造强国建设为主题，做了主旨报告。他指出，推进智能制造是解决我国制造业突出问题的必然选择，是培育新动能、保持经济较快增长的关键环节，是适应我国人口年龄变化的重要手段，是抢抓新工业革命的重大举措。

德国汉堡科学院院士张建伟提到，人工智能将是未来技术与颠覆性创新的使能资源，是新一轮经济社会变革的核心驱动力。他认为，未来中德需要相互学习、补充，充分利用智能物联网(AIoT )等高新技术的新时机，赋能智能装备+工业软件，软硬并驱发展。做好人才培养与高层次人才引进，对接海外科研、产业、人才等，成立联合实验室、孵化器等，重视以德国为代表的制造强国的有效合作及对接，协同共赢，实现可持续发展。在成果发布环节，中国电子学会发布了2020中德智能制造研究报告。

通过本次峰会，来自德方的院士专家与中方资深专家顾问带来中德智能制造领域顶尖级的专业解读，实现了真正的中德融合共同促进发展，政策发力共谋智造未来。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)