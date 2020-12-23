2020国企管理年会在京举行

近日，由《国企管理》杂志和中国企业管理研究会、创新世界周刊共同主办的2020(第五届)国企管理年会在京举办。

会上，围绕“再出发 再转型 再升级”这一主题，国企管理智库理事长、国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南表示，实施国企改革三年行动，要力争在全面提升国有经济的能力方面取得明显实效。增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，是对国有经济能力的全面和综合要求，特别要把竞争力、创新力摆在突出位置。

国务院参事杜莹芬表示，当前中国已深度融入国际经贸关系中，因此迫切需要深化国企改革，加快国有企业分类改革和分类监管的步伐，在竞争性领域倡导公平竞争、消除所有制歧视，为国有企业创新创造良好的体制机制条件。

“十四五”期间，要在形成更加成熟、更加定型的中国特色现代企业制度和以管资本为主的国资监管体制上取得显著成效，这将对新时代国企改革的深化具有标志性意义。中国社会科学院经济所所长黄群慧、品牌中国战略规划院副院长才大颖、国务院发展研究中心研究员陈小洪围绕“未来五年的机遇与挑战”议题分享了各自观点。

围绕“国有企业要成为有核心竞争力的市场主体”议题，国务院国资委中央企业智库联盟副理事长兼秘书长彭建国、国家税务总局中国国际税收研究会副秘书长靳东升、中国财政科学研究院公共资产研究中心主任文宗瑜先后从不同角度进行阐述和分析。

同时，中国中车、广州水投、中交上航局达华测绘、青岛啤酒、珠海交通等5家企业，向与会代表分享了他们走在高质量发展前列的创新密码。青岛啤酒集团有限公司党委副书记于嘉平介绍，针对管理难度大的突出问题，青岛啤酒把坚持党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构中，构建“党委有站位、支部有定位、党员有作为”的“三级联动”党建工作制，激活公司发展新动能。

据了解，会议还举行了2020全国国企管理创新成果发布仪式。（牛广文）

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