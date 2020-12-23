健康家电呈现出明显增长态势

12月22日，在由中国家用电器协会指导、《电器》杂志社主办的中国家电健康趋势高峰论坛上，中国家用电器协会秘书长王雷表示，以消费者实际需求为出发点研发和制造产品，已经成为越来越多家电企业的技术创新理念，而今年年初突发的新冠肺炎疫情，令消费者健康意识显著提升，新的消费趋势和形态得以生成和凸显，产品健康化概念也随之被提升到前所未有的高度。
伴随着民众健康意识的快速觉醒，主打“健康”的家电产品迎来了一次大规模的需求爆发。新风空调、除菌洗衣机、干衣机、保鲜冰箱、洗碗机、消毒柜、扫地机器人等健康家电，在家电市场整体承压运行的大背景下，收获了更多消费者的青睐，呈现出比较明显的增长态势。
以健康空调为例，根据奥维云网（AVC）提供的数据，2020年1~11月，健康空调在线上市场和线下市场的零售额占比已经分别达到86.2%和79.3%，较去年同期分别增长10.6%和13%。
作为渠道方代表，北京苏宁易购总经理郝嘉分享了后疫情时代健康家电的消费趋势。他指出，后疫情时代呈现健康意识增强、居家时间增多、生活半径缩短三大趋势。从家电行业整体数据来看，健康家电消费呈现持续增长的态势。在疫情期间，92%的消费者在选购家电时会特别关注健康功能，主要聚焦于健康饮食、空气健康与水健康；更有30%的消费者特别关注健康家电，并且已经对家中的家电产品进行了更换。
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