广西推进1249个重大项目落地

本报南宁12月23日电 （庞革平、黄尚宁）在广西南宁市邕宁区，蒲（庙）百（济）二级公路项目近日拿到了自治区政府的用地批文，共获批用地115.29公顷，为后续施工建设提供了保障。

据统计，为推进项目落地，今年1—11月，全区自然资源系统对具备用地报批条件的867个自治区层面统筹推进重大项目、382个“双百双新”产业项目用地实现“应保尽保”。全区供应国有建设用地1.76万公顷；土地出让收入1372亿元，同比增长34.91%。

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 12 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)