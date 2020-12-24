孝感建设都市食品供应链产业园

本报孝感12月23日电 （记者程远州）近日，麦当劳中国携4家供应商在湖北孝感的汉孝产业新城集体签约，投资15亿元，联合建设都市食品供应链智慧产业园，预计2023年建成投产。以龙头引领供应链企业集中签约，也是汉孝产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司打造产业集群的一次创新实践。
该产业园占地超30万平方米，涵盖食品生产加工、食品研发、物流配送、包装全产业链条。产业园将实现采购、配送、库存与质量管理的可视化监控和全程可追溯，以确保食品安全和品质。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】