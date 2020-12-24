孝感建设都市食品供应链产业园

本报孝感12月23日电 （记者程远州）近日，麦当劳中国携4家供应商在湖北孝感的汉孝产业新城集体签约，投资15亿元，联合建设都市食品供应链智慧产业园，预计2023年建成投产。以龙头引领供应链企业集中签约，也是汉孝产业新城运营商华夏幸福基业股份有限公司打造产业集群的一次创新实践。

该产业园占地超30万平方米，涵盖食品生产加工、食品研发、物流配送、包装全产业链条。产业园将实现采购、配送、库存与质量管理的可视化监控和全程可追溯，以确保食品安全和品质。

《 人民日报 》（ 2020年12月24日 12 版）

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