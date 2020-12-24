平安人寿启动“关爱乡村少年眼健康计划”

12月24日，平安人寿启动“我们都是有福人——关爱乡村少年眼健康计划”，该计划由平安公益基金会提供资金支持，联合中国红十字会、爱眼公益基金会共同开展。旨在为全国11个省市自治区的457所平安智慧小学学生捐赠眼健康相关服务。

提升乡村青少年群体健康用眼意识，使其从小养成良好的用眼习惯，进而预防和减少近视的发生，成为当前我国相关卫生、教育机构组织想要解决的主要问题之一。日前，平安人寿聚焦青少年眼健康领域，创新开展“我们都是有福人——关爱乡村少年眼健康计划”。

据介绍，本次活动将在11个省市自治区开展，覆盖457所平安智慧小学约29万名学生。活动内容包含为在校学生进行眼健康筛查、建立个人屈光发育档案与动态监测信息平台，并及时向班主任及家长反馈学生眼健康数据，提醒其注意青少年的视力变化。同时，面向青少年、老师、家长举行眼健康知识讲座，进一步响应守护眼健康，全民参与的号召。

除了普及宣传知识，引导大家积极预防、避免青少年近视问题，活动也把援手伸向了那些已经罹患视力问题的学生：免费为患轻度近视的贫困学生验配眼镜；对于患有斜视、弱视、先天性白内障、青光眼、角膜盲症等眼病的贫困学生，根据实际需求实施医疗救助，使其恢复正常视力或减轻症状。

知识普及、广泛救治的同时，平安人寿相关负责人表示，活动将以线上线下同频共振的方式撬动社会正能量，让更多的人参与到此次的健康公益活动中。

此外，平安人寿还发起近视阶梯挑战公益活动，邀请公众走进孩子们的近视“视界”，以近视感模拟体验的形式完成100-1000度的阶梯挑战，切身体会、了解青少年的视力健康问题，并引发更多关注。（许维娜）

(责编：许维娜、乔雪峰)