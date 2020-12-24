“AI防癌地图”浙江纪实：以技术创新 打造癌症筛查新模式

筛查是降低癌症疾病负担最有效的途径之一，然而长期以来，大规模癌症筛查行动受到民众筛查意识、筛查技术、医疗设备等多种掣肘难以广泛推开，在医疗信息及人工智能技术快速发展的当下，如何突破癌症筛查瓶颈，让技术的进步惠及更多民众？
3年来，由依图医疗发起的“AI防癌地图”项目陆续落地广东、福建、河南、湖北、辽宁等多个省市。2020年，依图携手浙江省肿瘤防治办公室，为浙江地区高危人群结直肠癌筛查行动专项研发省域癌症筛查信息平台，以AI技术为浙江省癌症筛查行动贡献力量。
2020年，“AI防癌地图”行动走进浙江，此次结直肠癌筛查共动员239家筛查机构、1282家招募机构、1.4万余名医务工作者、志愿者参与，筛查范围覆盖省内所有县市，全省1366个社区中覆盖数量达到1294个，覆盖率达到94.7%。
在筛查数据快速上升的同时，依托省级癌症筛查信息平台，此次筛查还实现了省域内多级协作下统一的全流程信息化管理，筛查数据实现高效质控、互联互通及便捷共享，为后续癌种、区域的拓展及医学大数据研究打下基础。
在浙江省肿瘤防治办公室主任陈明看来，坚定的政策支持、良好的群众基础、扎实的培训与质控，统一的省级癌症筛查信息平台缺一不可。
陈明表示，省级癌症筛查信息平台的建设不仅仅是提升了筛查效率及精度，改善治疗效果，节省患者医疗费用及医保支出；同时以平台为枢纽推动筛查数据的信息化管理，提升数据质控及数据分享水平，打造统一的省级癌症筛查信息网络及协作平台，进一步加强多级协作及管理，为探索规范化、长效化、体系化的癌症筛查新模式打下了基础。
“未来，该平台的癌种及筛查项目将进一步拓展，”陈明透露，“除浙江省政府的十项民生实事之外，该平台还将对各县市自筹资金开展的癌症筛查项目开放，如温岭市的万人肺癌筛查项目，永康市消化道肿瘤筛查项目，对上述癌症筛查项目提供支持，癌症筛查的广度及深度都将得到显著提升。”（乔雪峰）
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