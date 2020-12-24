人民网>>财经

中再集团：

发挥再保险核心优势 助力“双循环”新发展格局

2020年12月24日17:27  来源：人民网-财经频道综合
 

12月24日，中再集团党委副书记、总裁和春雷出席银保监会第266场例行新闻发布会，向与会媒体介绍中再集团发挥再保险核心优势，助力“双循环”新发展格局的有关情况，并就助力新发展格局的优势、加强巨灾风险管理举措等问题与在场记者进行深入交流。

新发展格局的提出，给保险业带来更多的发展机遇。和春雷指出，中再集团作为国内再保险主渠道和保险业“走出去”先行者，将切实把握国家战略需要、着眼行业痛点、突出再保主业优势，从推动保险业供给侧创新、提升海外风险保障能力、加快科技驱动发展等方面助力新发展格局。

推动保险业供给侧创新、助力“国内大循环”

一是推动行业基础设施建设。持续开发具有自主知识产权的地震、台风、洪水等巨灾模型，打造生命表、重疾表、航运保险指数、水险风险曲线等基础设施，不断向行业输出公共产品。二是推动行业拓展风险保障。将全力推进巨灾保险、建筑工程质量缺陷保险、农业保险、环境污染责任保险、长期护理保险等新产品开发，推动重大公共卫生安全风险管理平台研究和建设，助力行业加快弥补保障缺口，更好服务国家灾害管理体系和社会治理体系建设。

提升海外风险保障能力、助力国内国际“双循环”

一是护航“一带一路”建设。在搭建“一带一路”海外保险合作网络、推动成立中国“一带一路”再保险共同体并担任主席单位的基础上，中再集团将持续完善自身海外机构布局和业务结构，为中国海外利益提供更全面保障。二是加快国际反哺国内市场发展。积极发挥中再旗下英国桥社保险集团的市场和技术优势，打造境内外协同平台，不断引入清洁能源保险、网络安全保险等国内急需的综合风险管理解决方案，将国际先进技术、业务经验和专业人才反哺国内市场，助推我国保险业转型升级。

推动创新发展、夯实科技驱动力

一是数字化转型提升中再核心竞争力。三年来，中再集团实施数字中再战略，线上化、数字化、智能化水平持续提升。即将发布数字中再2.0版，加速推进建立以数据为核心驱动的企业架构，加快打造数据智能和风控智能两大核心能力，全面推进运营智能化、再保直保化和平台生态化。二是科技驱动赋能行业发展。中再集团将全面加强与其他行业跨界数据融合，打造再保险产业互联网新生态和开放式创新模式，探索价值增长新路径，在产品研发、精算定价、防灾减损等方面赋能行业更好发展。

“十四五”期间，我国保险业仍处于重要战略机遇期，将在服务“双循环”中发挥巨大作用。保险业高质量发展需要强大的再保险体系。中再集团将责无旁贷，以十九届五中全会精神为指引，全力服务国家战略落地，打造行业基础设施，推动行业创新升级，护航人民美好生活，全面助力“双循环”新发展格局。（完） 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved