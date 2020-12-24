我国交通运输安全持续稳定 平安交通建设扎实推进

人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰） 记者从2021年全国交通运输工作会上获悉，2020年平安交通建设扎实推进。截至12月20日，公路水路行业安全生产事故起数、死亡（失踪）人数同比分别下降4.4%、4.5%。铁路运输安全持续稳定。截至11月底，民航实现运输航空安全运行“120+3”个月、8853万小时的安全新纪录。寄递渠道安全平稳畅通。

2020年，交通运输行业扎实开展安全生产专项整治三年行动，深化防范化解安全生产重大风险，深入推进铁路沿线安全环境整治，全面加强危化品运输安全生产治理，持续强化监管检查，安全生产管理不断加强。同时，安全发展基础进一步夯实。预计到年底，完成乡道及以上公路安全生命防护工程18.1万公里，改造危桥6580座。全国17.1万运输企业“两类关键人员”通过安全考核，“两客一危”监控报警装置安装率达80%。平安百年品质工程建设进一步加快。此外，应急保障能力不断增强。积极应对台风等各类极端天气和自然灾害，妥善处置沈海高速温岭段槽罐车爆炸、长江口油船碰撞起火等突发事件。圆满完成“春运”、全国“两会”等重点时段和重大活动应急值守与保障任务。截至12月20日，组织协调水上搜救行动1662次，搜救遇险船舶1065艘、搜救遇险人员10350人，人命搜救成功率96.0%。

2021年，将继续建设更高水平的平安交通。一是贯彻总体国家安全观，做好国家安全涉交通运输工作。提升能源、矿石、粮食等重点物资运输保障能力，强化“保进保出”。推动水上交通运输安全保障体系建设。加强交通安全应急设施建设，提升基础设施“韧性”。强化行业网络安全工作，做好交通运输关键信息基础设施和关键数据资源保护。持续做好货车、出租车、网约车司机群体稳定工作。常态化开展交通运输领域扫黑除恶和乱象治理。

二是深化和完善交通运输安全体系。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的总要求，进一步强化安委会统筹指导下管行业管安全的工作格局，健全完善安全生产责任体系，深化完善安全风险防范化解工作机制，完善协同监管机制。加强反恐防范基础工作。

三是提升交通运输安全管理能力。落实全国安全生产专项整治三年行动计划，抓好交通运输领域重点整治工作。开展自然灾害综合风险公路、水路承灾体普查。改造公路危旧桥梁5000座。抓实道路运输企业两类关键人员安全考核。开展危险货物运输、港口危化品装卸储存作业、水上交通、工程建设等领域非法违法行为治理。联合开展常压液体危险货物罐车专项治理。持续推进城市轨道交通运营安全管理体系建设。增强寄递渠道安全监管能力。推进平安百年品质工程建设。

四是提高应急处置和重大运输安保能力。完善应急预案及制度体系，常态化组织开展演习演练。健全统一的应急物资运输保障体系。全力做好重大活动、重点时段交通运输安全监管和应急保障，做好极端天气和各类地质灾害预警防范工作。推进现代化海上应急体系和专业救捞体系建设。

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