2020年交通运输高质量发展稳步推进 固定投资超3万亿

人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰） 记者从2021年全国交通运输工作会上获悉，2020年交通运输高质量发展稳步推进。2020年实现了交通固定资产投资逆势增长。预计全年完成固定资产投资34247亿元，其中铁路7780亿元、公路水路25417亿元、民航1050亿元。预计全年投产铁路营业里程4585公里，其中高铁2416公里，新改（扩）建高速公路12713公里，新增及改善高等级航道约600公里，新颁证民用运输机场4个，智能快递箱超40万组，新增城市轨道交通运营里程1100公里。经过集中攻坚与系统转换磨合，高速公路联网收费系统运行稳定，ETC使用率超过67%，车辆平均通行速度提高16%，日均拥堵缓行收费站数量减少65%。

随着扩大内需战略深入实施，助推交通固定资产投资保持高位运行，预计明年全年完成交通固定资产投资2.4万亿元左右。2021年，将加快完善交通基础设施网络。推进国家综合立体交通网主骨架建设。加快推进综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站建设。加快补齐中西部地区铁路基础设施短板，加强高铁货运能力建设，全面推动城际铁路、市域（郊）铁路发展。推动一批高速公路、普通国道待贯通路段和拥挤路段扩容改造项目建设。推进沿海进港航道等公共基础设施建设，加快推进内河高等级航道提等升级和重点碍航闸坝通航设施建设，加强航道养护。建成贵阳机场三期扩建等项目。推动邮政寄递枢纽设备改造升级。

交通运输保障有力

2020年，货运量连续多月保持正增长，其中11月同比增长7.1%。预计全年完成港口货物吞吐量145.7亿吨，同比增长4.4%；快递业务量突破800亿件，同比增长30%。客运持续稳定恢复，11月份营业性客运量已恢复至去年同期的67.4%，其中铁路恢复至79.4%，公路恢复至63.1%、水路恢复至72.6%、民航恢复至83.7%。全国36个中心城市公共交通客运量已恢复至去年同期的83.4%。深入开展城乡交通运输一体化示范县创建。道路客运联网售票覆盖率超过99%，11个省份超过800个二级以上客运站实现电子客票应用。全国303个地级以上城市和505个县级城市实现交通一卡通互联互通。研究解决老年人出行的“数字鸿沟”问题。民航航班正常率保持在80%以上。“司机之家”建设等9项2020年交通运输更贴近民生实事全面完成。

随着我国疫情防控取得重大战略成果助力经济率先复苏，预计明年全社会营业性客运量同比增长50%左右，恢复至2019年的90%左右；营业性货运量同比增长6%—9%左右，港口货物吞吐量增长3%—7%左右。

2021年还将着力提升交通服务水平。积极发展公铁、空铁、公空等联程运输服务，提升旅客出行服务品质。鼓励和规范发展定制客运。实现20个省份普及道路客运电子客票服务，推进实现“刷脸”进站乘车。持续扩大交通一卡通互联互通与便捷应用。推动铁路、民航、城市轨道交通间安检流程优化。推广普及交通医疗急救箱伴行计划。着力解决老年人运用智能技术困难，便利日常交通出行。深化推进“厕所革命”。建设300个“司机之家”。优化完善全国高速公路联网收费系统技术保障、投诉处理、保通保畅和网络安全管理等机制。开展ETC服务专项提升行动。加强行业重点产品质量监督抽查。

物流降本增效深入推进

2020年，大宗货物“公转铁”“公转水”深入推进，预计累计完成铁路货运增量7.8亿吨，水路货运增量5.7亿吨，沿海港口大宗货物公路运输量减少约3.7亿吨。三批70个多式联运示范工程完成集装箱多式联运量480万标箱（TEU），全国港口集装箱铁水联运量预计同比增长30%。在交通运输领域继续推进减税降费，预计全年可量化降低物流成本超过1300亿元。

2021年还将进一步推动货运物流降本增效。大力发展多式联运，深入实施多式联运示范工程，推动各种运输方式间信息共享，加快全国多式联运公共信息系统建设。有序推进江海运输发展。加快县乡村三级农村物流体系建设，深入实施“快递进村”工程。

发展新动能不断增强

过去一年，交通运输部推动网约车、共享单车等新业态规范发展，网约车日均订单2100万，共享单车日均订单超4570万。定制客运加快发展，智慧出行一体化服务平台不断涌现。“互联网+货运物流”快速发展，网络货运日均运单量13万单。“快递进厂”加快实施。

2021年还将着力激发交通运输新动能。推进网络货运等“互联网+”高效物流新业态发展。强化道路货运行业运行监测分析，研究构建基于电子运单的冷链物流监测体系。进一步推动网约车、共享单车等新业态规范发展。推进海南邮轮港口海上游试点，支持本土邮轮发展。推动通用航空发展。

(责编：乔雪峰、刘阳)