科创能力不断提高 我国交通运输创新发展迈上新台阶

人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰） 记者从2021年全国交通运输工作会上获悉，2020年以来，交通运输行业科技创新能力不断提高、智慧交通建设加快推进、绿色交通建设成效显著，行业创新发展迈上新台阶。

科技创新能力不断提高

与有关部委签订科技合作协议，编制形成关键核心技术自主可控攻关方案。推动新一代人工智能等重大项目科技成果在行业深度应用。认定16个行业研发中心和13个野外观测基地，交通运输科研仪器资源设备开放共享平台正式运行。发布231项多式联运、智能交通等重点领域国家和行业标准。智慧交通建设加快推进

推动交通运输新型基础设施建设，智慧公路、智慧港口等加快发展。研究制定《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，累计认定7家自动驾驶封闭场地测试基地，部分地区向公众提供自动驾驶出行体验服务。国家综合交通运输信息平台上线运行。港航区块链电子放货平台试点成效明显。北斗系统在道路运输、水路运输、邮政快递等重点领域广泛应用。健全网络安全管理制度，参与和组织网络安全攻防演练，行业网络安全水平不断提升。

绿色交通建设成效显著

33个公交都市创建完成，两批46个城市绿色货运配送示范工程加快创建。公交、出租和城市物流配送新能源车数量分别达到40.9万辆、14.2万辆和43万辆。船舶大气污染物排放控制区政策全面实施，五类专业化码头泊位岸电覆盖率达75%。快递包装绿色治理全面推进。

进一步提高智能绿色发展水平

2021年交通运输行业还将加快推动智慧交通发展，大力发展绿色交通。

在推动智慧交通发展方面，一是推动交通运输数字化转型。推动长大桥梁、重要干线通航建筑物等关键设施结构健康监测、动态巡查和实时管控。推进“云网融合”的公路网运行监测体系建设。深化国家综合交通运输信息平台建设，推动综合交通大数据中心体系建设，深入推进大数据共享和开放。二是提高交通运输智能化水平。推进智慧公路、智慧港口、智慧航道、智慧枢纽等新型基础设施建设试点，推动智能铁路、智慧民航、智慧邮政等示范应用。加快推动5G、人工智能等前沿技术与交通运输深度融合，深化北斗系统行业应用。持续健全自动驾驶技术和测试体系，组织开展自动驾驶、智能航运等先导应用示范。深化基于区块链的全球航运服务网络建设。实施进口电商货物港航“畅行工程”。加强船舶远程检验能力建设。三是提高交通运输创新发展能力。实施关键核心技术攻关工程。推动启动“交通基础设施”等一批“十四五”重点专项。推动一批交通运输科研平台纳入国家科技创新基地布局建设。深化科技资源开放共享。研究扩大行业高校、科研院所和科技领军人才科研相关自主权。持续发布科技成果推广目录。加强新基建、安全应急、节能环保等重点领域标准制定。

在大力发展绿色交通方面，一是加强资源集约节约利用与生态保护。统筹综合交通通道规划建设，加强通道内各种运输方式资源优化配置、协调衔接。积极推进绿色铁路、绿色机场、绿色公路、绿色航道、绿色港口建设。二是继续打好污染防治攻坚战。优化调整运输结构，创新运输组织模式，持续推进大宗货物“公转铁”“公转水”等重点任务，深化运输结构调整示范区建设。推进货车车型标准化，全力推动完成京津冀及周边地区国三及以下排放标准中重型柴油货车淘汰任务。积极推进港口船舶岸电使用。深入开展港区污水、粉尘综合治理工作。研究开展船舶污染监视监测能力建设。继续实施“碧海行动”。持续推进快递包装绿色治理。三是加快推动交通绿色低碳发展。研究制定碳达峰交通运输行动方案。加强新能源和清洁能源车辆、船舶等推广应用，推动船舶LNG加注站加快建设运营，深入开展城市绿色货运配送示范工程。开展绿色出行创建行动。推动在重点区域高速公路服务区、客运枢纽等建设充电桩、充电站。发布交通运输行业重点节能低碳技术推广目录。积极做好行业公共机构节能工作。

(责编：乔雪峰、刘阳)