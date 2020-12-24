2020年交通扶贫成效显著 全年新增1146个建制村通客车

人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰） 记者从2021年全国交通运输工作会上获悉，过去一年，交通运输行业决战决胜脱贫攻坚，“两通”目标基本完成，交通扶贫成效显著。

2020年，交通运输部决战决胜脱贫攻坚，全年新增29个乡镇和1146个建制村通客车，基本实现了具备条件的乡镇和建制村100%通客车目标。新改建农村公路26.9万公里，开展乡镇和建制村通硬化路抽查检查，安排22.38亿元支持1.55万公里农村公路灾毁重建，开展乡镇和建制村通客车评估，切实巩固“两通”成果。

截至2020年底，《“十三五”交通扶贫规划》确定的建设任务全面完成。“交通+产业”“交通+旅游”“交通+邮政”“交通+电商”等模式迅速发展，打造25个农村物流服务品牌。百色水利枢纽通航设施建设前期工作取得重要阶段性成果。开行“慢火车”和旅游扶贫专列，开展“快递进村”三年行动，于田等机场通航。培训基层干部和技术人员3000余人次。4个定点县、1个对口支援县和联系六盘山片区61个县全部摘帽。中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”18项整改任务全部完成。持续抓好交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理。

过去一年，交通运输行业不断深化农村公路管养体制改革，30个省份出台了推行“路长制”的政策措施。推动将“四好农村路”高质量发展纳入地方各级政府绩效考核，深入开展“四好农村路”示范创建。加大公益性岗位开发力度，全国共设置农村公路就业岗位70.8万个。开展“我家门口那条路”等活动，“四好农村路”成为展现交通之美、乡村之美、中国之美的重要窗口。

2021年，交通运输部将扎实推进巩固拓展交通脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。一是提升农村公路发展水平，推动更多向进村入户倾斜。因地制宜推进较大人口规模自然村（组）通硬化路。有序实施农村公路联网路建设，强化农村公路与干线公路、村内道路衔接。加快农村公路提档升级，有序实施窄路基路面加宽改造、乡镇通三级公路建设等。加强农村公路桥梁隐患排查和整治，严格落实农村交通安全设施与公路建设主体工程“三同时”制度。

二是巩固拓展交通脱贫攻坚成果。按照中央要求继续做好定点帮扶、对口支援等有关工作，支持国家乡村振兴重点帮扶县发展，加快实现从“输血”到“造血”的转变。在小型交通基础设施建设领域积极推广以工代赈，进一步开发“四好农村路”各类公益性岗位。

三是推动“四好农村路”高质量发展。健全完善“四好农村路”高质量发展体系，扎实推进农村公路管理养护体制改革试点，建立农村公路绩效管理考核机制，全面推行县、乡、村三级“路长制”。组织开展“四好农村路”全国示范县、示范市创建，深化“美丽农村路”建设。继续办好“我家门口那条路”活动。

四是统筹城市和农村交通高质量发展。巩固拓展具备条件的乡镇和建制村通客车成果，提升农村客运服务水平。深入开展城乡交通运输一体化示范县创建。继续推广农村物流服务品牌。推进农村客货邮融合发展，引导乡镇客运站拓展商贸、物流、邮政快递等业务。加快推动城市交通拥堵综合治理，深化国家公交都市建设，因地制宜优化完善城市公共交通服务网络，提高服务水平。

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