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我国高速公路里程世界第一 中国路、中国桥成亮丽中国名片

2020年12月24日17:48  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰） 记者从2021年全国交通运输工作会上获悉，“十三五”时期是交通运输基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期，行业上下抓住机遇、持续奋斗、不辱使命，在服务支撑经济社会发展中实现新作为。

回看这5年，我国推动交通运输在大的基础上向强迈进了一大步、在有的基础上向好迈进了一大步、在“基本适应”的基础上向“适度超前”迈进了一大步。

我国已成为名副其实的交通大国，有力支撑了国家综合实力大幅跃升。“十三五”时期，高速铁路、城市轨道交通里程翻了一番，高速公路里程、万吨级码头泊位数量等保持世界第一，以北京大兴国际机场为代表的机场群建成投用，快递业务量翻了两番，铁路、公路、水路、民航客货运输量和周转量等跻身世界前列。

交通运输服务保障扎实推进，有力支撑了三大攻坚战决战决胜。我们提前实现“两通”兜底性目标，新改建农村公路超过140万公里，新增通客车建制村超过3.35万个，兑现了“小康路上决不让任何一个地方因交通而掉队”的庄严承诺。我们如期实现了污染防治攻坚战阶段性目标，运输结构调整、柴油货车污染治理、船舶排放控制区、机场“油改电”、快递绿色包装等工作持续推进，交通运输二氧化碳排放强度下降了7.5%。我们坚决防范化解重大风险，妥善应对中美经贸摩擦影响，坚决遏制重特大事故发生，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。

现代综合交通运输体系加快形成，有力支撑了区域发展格局不断优化。横贯东西、纵贯南北的综合运输大通道基本贯通，京津冀暨雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角、黄河流域、成渝等重点区域交通连片成网，革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区通达深度进一步提高，交通基础设施的立体互联和各种运输方式的融合发展，使区域城乡发展的“骨骼”更强壮、“血脉”更畅通、“根基”更坚实。

交通运输新技术新业态蓬勃发展，有力支撑了发展新动能成长壮大。高铁制造、特大桥隧建造、离岸深水港建设等核心技术实现新突破，网约车、共享单车、无人配送等新业态方兴未艾，港珠澳大桥、上海洋山深水港四期等超级工程建成投用，“复兴号”、C919大飞机等大国重器投产运营，中国路、中国桥、中国港、中国高铁成为亮丽的“中国名片”，极大振奋了人民的精神。

人民满意交通持续推进，有力支撑了民生保障水平显著提高。高速铁路覆盖近95%的百万以上人口城市，动车组承担铁路客运量达65%。高速公路覆盖近100%的20万以上人口城市，“四好农村路”建设深入推进。民航机场覆盖92%的地级行政区，航班正常率超过80%，通用航空加快发展。百万以上人口城市公交站点500米覆盖率约100%。全国乡镇快递网点覆盖率达98%，100%建制村通邮。多层次出行体系和多节点物流网络逐步形成，“人便其行、货畅其流”基本实现。

交通运输现代化治理能力不断提升，有力支撑了改革开放持续深化。综合交通运输体制机制进一步完善，法治政府部门建设加快推进，供给侧结构性改革不断深化，取消全国487个高速公路省界收费站，累计降低物流成本超过4500亿元。“放管服”改革、综合行政执法改革、财政事权和支出责任划分改革、公路管理体制改革、港口一体化改革、出租汽车改革、铁路和邮政公司制改革等一批重点改革向纵深推进，海事、长航、珠航、救捞、船级社、海事大学、科研院所等改革取得积极进展。“一带一路”交通基础设施加快互联互通，国际运输便利化水平有效提升，自贸区自贸港运输服务政策创新取得了新进展。

(责编：乔雪峰、刘阳)
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