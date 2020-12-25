产业新城绘就幸福民生

以人为本，正成为城市发展的主要思路。发展产业、优化治理，目的都是为了不断提升群众的获得感幸福感安全感。

华夏幸福基业股份有限公司运营的产业新城模式，作为PPP（政府和社会资本合作）模式之一，通过市场化的运作，让各类要素得到最优配置，极大激活了城市运转效率，为助力区域协同、提升民生福祉，提供了更具借鉴性的发展范本。

完善设施，提升城市温度

走进嘉善产业新城妇幼保健医院项目工地，工程主体已经成形，工人们正进行后续的施工作业。作为嘉善县重点民生工程，该项目一期总投资4.96亿元，建成后能够极大提升当地的医疗服务水平。

受疫情影响，妇幼保健医院建设一度面临延迟开工的困境。为了确保包括妇幼保健医院、人才公寓和市政道路等在内的民生项目顺利复工，产业新城运营方在春节开工后的第一时间，多方联系防疫物资和隔离设施。只用了短短10天时间，第一批1.2万只口罩和180公斤消毒酒精就已准备到位。

入夜，固安产业新城大湖公园里一派热闹景象，老人散步其间，情侣携手同行，孩童四散玩耍。这个占地13万平方米的人工湖，已经成为当地居民运动休闲的重要去处。固安产业新城相关负责人张冠强说：“对于一个新兴城市来说，只有产业远远不够，要通过提高公共服务的密度与质量，让群众感受到城市的温度。”

目前，在固安产业新城，以产业幸福荟、社区幸福荟为代表的社会组织，正成为凝聚群众、改善环境的重要载体。“社区每个周末都会组织活动，鼓励大家去参加，我觉得自己真的融入了这里。”从北京来到固安工作的技术员小邹说。

精准定位，实现协同发展

基于承接中心城市产业外溢的定位，产业新城大多地处都市圈附近。如何让随同产业而来的人流在本地有更好的生活体验，进而留得住、干得好，是产业能否实现高质量发展的关键所在。所以，小邹朴素的感受背后，其实也是产业新城发展的目标所在。

虽已入冬，但在上海师范大学附属嘉善实验学校的操场上，还有不少学生正在进行体育锻炼，这个由产业新城运营方与上海师范大学合作开设的学校，一个重要的目的就是为在嘉善县工作的高素质人群子女提供比肩上海的基础教育。

今年5月2日，在嘉善县产业新城商业街区嘉善越里，来自各地的传统文化爱好者齐聚一堂，参加了由产业新城运营方组织的“汉风文化节”。活动当天，主要来自长三角地区的游客们加入到身着汉服的巡游队伍中，体验了汉风文化。

其实，不惟均等化的教育，也不止一体化的旅游开发，在产业新城的开发过程中，一体化发展正成为实现县域与中心城市相互促进的重要路径。

在固安，街头的北京号牌车辆比比皆是；在嘉善，周末时，上海口音在街头随处可闻；固安的人坐着公交车去北京；嘉善的人去上海三甲医院体检……

“通过一体化发展，教育、医疗、旅游开发等领域实现了与大城市的打通与协同，为县域产业新城的发展提供更多加分项。”嘉善产业新城运营方相关负责人张华说。

志愿服务，增强群众融入感

“北关新村社区，利用闲置的公共空间开办了一个大食堂。开始的时候，周边群众都不理解。”固安幸福志愿服务会副会长辛华说，不过随着时间的推移，人们发现家门口有一个食堂很方便。“不仅如此，食堂还经常为敬老院提供义务送餐服务，一些曾经说闲话的人，后来还主动到食堂做义工。”

作为社会治理的重要补充，志愿服务一直是产业新城的重点工作之一。长期从事非营利组织管理相关研究工作的辛华非常关注志愿服务，在她看来，“通过规范化、标准化、普及化的志愿服务，能够有效营造志愿文化，增强群众的融入感。”

90后的嘉善县展览馆解说员梁丹娜对此深有同感。她在2018年5月加入志愿者团队，并在今年疫情防控工作中积极参与志愿服务。

坚守在人流密集的车站卡口，早7点到晚10点两班倒。为了节省防护服，梁丹娜和志愿者伙伴尽量少喝水少去厕所。本职工作外，每周两到三次的志愿服务排班，梁丹娜坚持了月余。一面“幸福暖人心 抗疫显真情”的锦旗，是留给梁丹娜最好的回馈。

在固安，志愿者团队的标志是一只张开的手。“做党政助手、企业抓手、居民帮手和社会援手，才能有每个人的携手。”辛华说。

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 07 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)