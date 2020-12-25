成渝实现高铁公交化运营

本报北京12月24日电 （记者丁怡婷、王永战）24日上午，随着一声汽笛鸣响，成渝高铁复兴号动车组从成都东站发车驶向重庆。与以往不同，经过技术改造，成渝高铁达标提速提质，将实现高铁公交化运营1小时直达。
成渝高铁是我国“八纵八横”高铁主通道沿江通道的重要组成部分，是成渝地区双城经济圈城际铁路网的主骨架，线路全长299.8公里。
据国铁集团相关负责人介绍，国铁集团充分运用我国高铁科技创新成果和运营实践经验，积极组织开展成渝高铁达标提速提质，在高铁基础设施设备技术、动车组运用维修技术、高铁防灾技术实现、高铁提速检测技术、电子客票技术等5个方面实现创新提升。
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国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】