成渝实现高铁公交化运营

本报北京12月24日电 （记者丁怡婷、王永战）24日上午，随着一声汽笛鸣响，成渝高铁复兴号动车组从成都东站发车驶向重庆。与以往不同，经过技术改造，成渝高铁达标提速提质，将实现高铁公交化运营1小时直达。

成渝高铁是我国“八纵八横”高铁主通道沿江通道的重要组成部分，是成渝地区双城经济圈城际铁路网的主骨架，线路全长299.8公里。

据国铁集团相关负责人介绍，国铁集团充分运用我国高铁科技创新成果和运营实践经验，积极组织开展成渝高铁达标提速提质，在高铁基础设施设备技术、动车组运用维修技术、高铁防灾技术实现、高铁提速检测技术、电子客票技术等5个方面实现创新提升。

《 人民日报 》（ 2020年12月25日 07 版）

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