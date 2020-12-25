发挥再保险核心优势 中再集团助力“双循环”新发展格局

在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，保险业将迎来更多的发展机遇。

中再集团党委副书记、总裁和春雷出席第266场银行业保险业例行新闻发布会。

12月24日,银保监会举行第266场银行业保险业例行新闻发布会。中再集团党委副书记、总裁和春雷出席并向与会媒体介绍中再集团发挥再保险核心优势，助力“双循环”新发展格局的有关情况。

和春雷指出，中再集团作为国内再保险主渠道和保险业“走出去”先行者，将切实把握国家战略需要、着眼行业痛点、突出再保主业优势，从推动保险业供给侧创新、提升海外风险保障能力、加快科技驱动发展等方面助力新发展格局。

推动保险业供给侧创新 助力“国内大循环”

一是推动行业基础设施建设。持续开发具有自主知识产权的地震、台风、洪水等巨灾模型，打造生命表、重疾表、航运保险指数、水险风险曲线等基础设施，不断向行业输出公共产品。

二是推动行业拓展风险保障。将全力推进巨灾保险、建筑工程质量缺陷保险、农业保险、环境污染责任保险、长期护理保险等新产品开发，推动重大公共卫生安全风险管理平台研究和建设，助力行业加快弥补保障缺口，更好服务国家灾害管理体系和社会治理体系建设。

提升海外风险保障能力 助力国内国际“双循环”

一是护航“一带一路”建设。在搭建“一带一路”海外保险合作网络、推动成立中国“一带一路”再保险共同体并担任主席单位的基础上，中再集团将持续完善自身海外机构布局和业务结构，为中国海外利益提供更全面保障。

二是加快国际反哺国内市场发展。积极发挥中再旗下英国桥社保险集团的市场和技术优势，打造境内外协同平台，不断引入清洁能源保险、网络安全保险等国内急需的综合风险管理解决方案，将国际先进技术、业务经验和专业人才反哺国内市场，助推我国保险业转型升级。

推动创新发展 夯实科技驱动力

一是数字化转型提升中再核心竞争力。三年来，中再集团实施数字中再战略，线上化、数字化、智能化水平持续提升。即将发布数字中再2.0版，加速推进建立以数据为核心驱动的企业架构，加快打造数据智能和风控智能两大核心能力，全面推进运营智能化、再保直保化和平台生态化。

二是科技驱动赋能行业发展。中再集团将全面加强与其他行业跨界数据融合，打造再保险产业互联网新生态和开放式创新模式，探索价值增长新路径，在产品研发、精算定价、防灾减损等方面赋能行业更好发展。

我国保险业仍处于重要战略机遇期，将在服务“双循环”中发挥巨大作用。保险业高质量发展需要强大的再保险体系。中再集团将责无旁贷，全力服务国家战略落地，打造行业基础设施，推动行业创新升级，护航人民美好生活，全面助力“双循环”新发展格局。（牛广文）

(责编：车柯蒙、杨曦)